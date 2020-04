Finanzchefs halten Rezession für unvermeidbar

(AWP) Die Corona-Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit die wirtschaftlichen Aussichten der Schweiz fundamental verändert. Schweizer Finanzchefs sind so pessimistisch wie noch nie.

Weder in der Euro-Krise, noch beim Franken-Schock waren die CFOs bezüglich Konjunkturaussichten so negativ wie heute, erklärte das Beratungsunternehmen Deloitte am Montag in seiner halbjährlich durchgeführten CFO-Umfrage.

Regelrechter Absturz

Die Befragungen zeigen zwar schon seit knapp zwei Jahren eine Abkühlung an, nun kam es aber zu einem regelrecht Absturz. So rechnen 97 % der nach Mitte März befragten Finanzchefs mit einer negativen Entwicklung der Wirtschaft über die kommenden 12 Monate – und 41% davon gar mit einer stark negativen Dynamik.

Zudem sehen gut zwei Drittel (67%) eine negative finanzielle Entwicklung auf ihr Unternehmen zukommen und nur gerade 15% eine positive. Dabei schätzen 93% die Zukunft ihres Unternehmens als weniger rosig als noch vor drei Monaten ein.

Und mehr als drei Viertel (78%) rechnen mit einem Umsatzrückgang, über die Hälfte (52%) mit einem Sinken des Personalbestandes innert Jahresfrist.

Digitalisierungsschub erwartet

Das Gros der Schweizer CFOs begegnet der Krise allerdings aktiv, wie die Umfrage weiter zeigt. So haben 91% der Unternehmen Massnahmen zur Eindämmung der Wachstumsschwäche getroffen – am häufigsten wurden Kosteneinsparungen und Umsatzgenerierung genannt.

Und die wirklich erfolgreichen Unternehmen setzten sich bereits jetzt mit der Zeit nach der Krise auseinander, sagt Alessandro Miolo, Verantwortlicher für das CFO-Programm bei Deloitte. «Sie prüfen mögliche Käufe oder Verkäufe von Unternehmensteilen und setzen nötige interne Veränderungen zielgerichtet um. Ich rechne mit einem grossen Digitalisierungsschub als Folge der Coronakrise», so Miolo.