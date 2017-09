Finanzkosten belasten Ergebnis von CFT

(AWP) Die Compagnie Financière Tradition (CFT (CFT 87.05 -1.08%)) hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres 2017 bei einem rückläufigen Umsatz und hohen Finanzkosten weniger Gewinn erzielt. Der Reingewinn nach Abzug der Minderheiten sank 6,5% auf 27,4 Mio. Fr. Dabei belasteten Finanzkosten in Höhe von 4,7 Mio. (VJ 0,1 Mio.) das Ergebnis, wie der Lausanner Finanzintermediär am Freitag mitteilt. Der operative Gewinn stieg dagegen um 8,7% auf 37,2 Mio., wobei sich in Lokalwährungen gar ein Plus von 10% ergibt.

Bereits bekannt war der Umsatz. Dieser sank um 3,3% auf 411,4 Mio. Fr., wie CFT Ende Juli mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen entspricht der Rückgang einem Minus von 0,6%. Die Gruppe habe dabei vor allem unter dem Einfluss des schwachen britischen Pfund nach dem Brexit-Votum gelitten, heisst es.

Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Brokergeschäft (IDB) sank 2% auf 431,6 Mio., stieg aber in Lokalwährungen um 0,8% an. Derweil brach das Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan (Non-IDB) um 29% auf 14,1 Mio. ein. Der japanische Markt weise insbesondere mit Blick auf den Yen eine tiefe Marktvolatilität auf, so CFT.

In der Bilanz setze man weiterhin auf eine starke Kapitalposition. Das konsolidierte Eigenkapital wird mit 363,4 Mio. Fr. nach 380,3 Mio. Ende 2016 ausgewiesen. Vom Eigenkapital seien 349,1 Mio. den Aktionären zurechenbar. Die Cash-Position belaufe sich inklusive Finanzanlagen und abzüglich der Schulden per Ende Juni auf 112,9 Mio. nach zuvor 143,2 Mio.

In der zweiten Jahreshälfte werde sich CFT weiterhin auf die Suche nach externen und organischen Wachstumschancen fokussieren, heisst es im Ausblick. Dabei soll das Produktportfolio weiter verbessert werden.

