Finanzplatz Schweiz: Anlegerschutz mit Abstrichen

Die Schweizer EU-Politik ist im Winterschlaf. Die Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen sind an einem toten Punkt angelangt, Impulse, wie der bilaterale Weg fortgesetzt werden soll, fehlen. Auf dem Finanzplatz herrscht Unsicherheit. Mit dem Rahmenabkommen ist auch das erhoffte Finanzmarktabkommen, das den Eintritt in den EU-Markt erlauben würde, in weite Ferne gerückt.

Hoffnung hatte die Branche zuletzt ins neue Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) gesetzt. Als Fidleg 2014 zusammen mit dem Finanzinstitutsgesetz (Finig) in die Vernehmlassung kam, stand neben besserem Anlegerschutz die EU-Äquivalenz im Vordergrund.