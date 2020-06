Finanzpolitische Fehlanreize

Ressourcenausgleich, soziodemografischer Lastenausgleich, geografisch-topografischer Lastenausgleich, Härteausgleich, Abfederungsmassnahmen: alles klar? Nein? Das ist nicht dramatisch, sondern normal. Kaum jemand weiss, worum es bei diesen Begriffen geht. Es sind die tragenden Pfeiler des nationalen Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen.

Er ist in Kraft seit 2008, das Volk hatte ihn 2004 deutlich angenommen. Die Arbeiten an diesem Projekt begannen allerdings Jahre zuvor, es sollte zu einem wahren Jahrzehntvorhaben werden. Ursprünglich war der neue Finanzausgleich auch als Sparpaket gedacht. Ganz zu Beginn wurden Nettoeinsparungen in Milliardenhöhe versprochen.

Daraus wurde nichts. Das belegen auch die neuesten Angaben der Eidgenössischen Finanzverwaltung für die Ausgleichszahlungen für 2021. Demnach erreichen die Finanzausgleichszahlungen im kommenden Jahr 5,2 Mrd. Fr. – nahezu gleich viel wie 2020. Knapp 3,4 Mrd. Fr. gehen zulasten des Bundes, den Rest steuern per saldo die finanzstarken Kantone bei.

Der Finanzausgleich ist mit seinen verschiedenen Gefässen zu einem unglaublich komplizierten Gebilde geworden. Die Berechnung des so genannten Ressourcenindex, der für den Ressourcenausgleich, das grösste Gefäss, massgebend ist, gemahnt an höhere Mathematik. Zudem wurde mit der Revision von 2020 das neue Gefäss der Abfederungsmassnahmen eingeführt. Es soll unerwünschte Wirkungen der Revision mildern. Nur: Ist eine Revision sinnvoll, wenn deren Folgen über eine neue Intervention gemildert werden müssen?

Ein Blick in das Zahlenwerk macht stutzig. Alle 26 Kantone erhalten aus irgendeinem Topf Geld – auch die finanzstärksten. Selbst der Kanton Zug erhält aus dem soziodemografischen Lastenausgleich ein halbe Million Franken. Dahinter steht die Erkenntnis, dass ein derartiges System nur mehrheitsfähig wird, wenn die Kantone dahinterstehen – also muss jeder etwas erhalten, auch wenn das ökonomisch unsinnig ist.

Der in absoluten Zahlen grösste Profiteur wird auch 2021 der Kanton Bern sein, er erhält aus dem Finanzausgleich netto gut 888 Mio. Fr. Versteht sich von selbst, dass dieser Betrag budgetiert worden ist. Der Kanton Bern – und mit ihm alle Nehmerkantone – haben kaum Interesse daran, sich finanzpolitisch zu verbessern, weil in diesem Fall die Ausgleichszahlungen sinken. Umgekehrt werden die gut wirtschaftenden Kantone bestraft. Das ist dem Wachstum kaum förderlich und ist auch nicht im Sinne der Erfinder.

Der Finanzausgleich ist zu einem schier undurchdringlichen Geflecht geworden, das nur noch Experten verstehen. Eine massive Vereinfachung des Finanzausgleichs mit erhöhter Transparenz wäre dringend nötig. Das allerdings dürfte in absehbarer Zeit kaum realistisch sein: 19 Kantone sind Nettobezüger aus dem Finanzausgleich, sie können die Zahler stets majorisieren.