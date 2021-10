Finanzpolitische Sackgasse

Sie steigen und steigen. Geht es im bisherigen Rhythmus weiter, werden stark gebundene Ausgaben in vier Jahren zwei Drittel des eidgenössischen Gesamtetats bestreiten. Im vergangenen Jahr war es noch eine Quote von 62% gewesen, 2015 eine solche von 55%. Anders ausgedrückt: In einem Jahrzehnt hat der Anteil gebundener Ausgaben fast ein Fünftel zugenommen. Oder mit Blick auf das kommende Jahr: Ein erheblicher Teil des Budgets von 78 Mrd. Fr. lässt sich nicht kurzfristig anpassen.

Die langfristige Rechnung ist sogar noch «geschönt». Zur besseren Vergleichbarkeit hat die Eidg. Finanzverwaltung die bewilligten Ausgaben zur Bewältigung der Coronapandemie von etwa 45 Mrd. Fr. (2020 und 2021) ausgeklammert. Wären zudem wie im letzten Bericht 2017 gewisse Beiträge an die EU berücksichtigt worden, hätte das den Anteil der gebundenen Ausgaben jeweils einen weiteren Prozentpunkt erhöht.

Gebundene Ausgaben sind in einem Gesetz oder in der Verfassung verankert, oder sie hängen weitgehend von äusseren Ursachen wie dem Zinsniveau oder der demografischen Entwicklung ab. Im Grunde hat das Parlament die Budgethoheit über sämtliche Ausgaben des Bundes. Die gebundenen Ausgaben schränken die Handlungsfreiheit des Bundesrats und des Parlaments jedoch massiv ein. Ein steigender Anteil kann im Voranschlag des Budgets nicht mehr verändert werden. Gerade Kürzungen und Sparübungen sind kaum mehr möglich, es sei denn über einen politisch schwer durchsetzbaren Leistungsabbau oder Aufgabenverzicht.

Aufschlussreich ist eine Betrachtung, in welchen Bereichen überdurchschnittliches Wachstum stattfindet. In erster Linie im Sozialbereich: Die Leistungen des Bundes an die AHV, Verbilligungen der Beiträge für Krankenkassen, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV und neuerdings Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, das alles wächst im Durchschnitt etwa 3% pro Jahr. Sie machen bereits ein Fünftel aller Bundesausgaben aus, Tendenz auch in Zukunft steigend. Selbst wer das gutheisst: Von «Sozialabbau» und «sozialem Kahlschlag» in der Schweiz zu sprechen, ist mit Blick auf diese Entwicklung ein Hohn.

Ebenso bedenklich ist, dass Zeitungen, Zeitschriften und Online-Portale unter dem Stichwort «Medienförderung» prozentual mit Abstand am meisten vom Wachstum der gebundenen Ausgaben profitieren. Die Appelle des Bundesrats, diese Subvention – genau darum handelt es sich – zu kürzen oder abzuschaffen, verhallen im Parlament ungehört. Im Gegenteil: Die Dauer-Staatshilfe wird sogar kräftig ausgebaut, sofern das Referendum gegen dieses Gesetz im kommenden Februar von den Stimmbürgern erfolglos bleiben sollte.

Die Ratslinke liebt gebundene Ausgaben, weil sie den Einflussbereich des Staats ausdehnen. Aber leider nicht nur sie, auch ein Teil der bürgerlichen Seite ist bestrebt, auf diese Weise ihre Klientel zu «versorgen». Die Empfehlung im Bericht, dass «neue Ausgabenbindungen nach Möglichkeit vermieden werden», bleibt ein frommer Wunsch.