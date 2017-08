Finanzpolitische Vernunft

Die vom Bundesrat eingesetzte «Expertengruppe Schuldenbremse» ruft das Gremium zur finanzpolitischen Vernunft auf. Mit anderen Worten rät sie, am so erfolgreichen Instrument nichts zu ändern. Die seit 2003 funktionierende Schuldenbremse hat zu einer Schuldenreduktion des Bundes von 124 Mrd. Fr. auf 99 Mrd. Fr. 2016 geführt. Andere Länder erblassen vor Neid. Der Erfolg des Instruments hat jedoch, so absurd das tönen mag, Opposition auf den Plan gerufen bzw. Begehrlichkeiten geweckt.

In den vergangenen Jahren sind immer wieder Vorschläge aufgetaucht, die Schuldenbremse insofern zu relativieren, als allfällige Budgetunterschreitungen nicht mehr zum Schuldenabbau, sondern zur Erhöhung des Ausgabenplafonds zu verwenden seien. Der Bundesrat hat dem Drängen nachgegeben und die genannte Expertengruppe einberufen.

Die vom Direktor der Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH in Zürich, Jan Egbert Sturm, geleitete Gruppe hat ihren Bericht abgeliefert, der Bundesrat hat am Mittwoch von ihm Kenntnis genommen. Die Experten sprechen eine erfreulich deutliche Sprache. Sie sehen keinen Anlass, etwas Grundlegendes zu ändern. Ihre Hauptempfehlung lautet denn auch: «Beibehaltung der heutigen Situation».

Dabei gehen sie davon aus, dass die Budgetunterschreitungen in Zukunft zurückgehen dürften. Hinter diesem Schluss steht zunächst die Einführung von flächendeckenden Globalbudgets in der Bundesverwaltung auf Anfang 2017. Sie dürften zu niedrigeren Budgets und höheren realisierten Ausgaben führen. Zudem seien in den vergangenen Jahren sowohl die Inflationsraten wie auch die Zinsen stets überschätzt und die Wachstumsraten unterschätzt worden. Diese Prognosefehler dürften sich in einem anderen Umfeld verändern, wenn nicht gar in ihr Gegenteil verkehren.

Sollten sich die Budgetunterschreitungen wider Erwarten dennoch fortsetzen, so schlägt die Expertengruppe vor, eher Steuern zu reduzieren, statt Ausgaben zu erhöhen. Die Existenz von Budgetunterschreitungen sei ein Zeichen zu hoher Steuern. Steuerreduktionen seien auch darum sinnvoll, weil Steuern stets mit einem volkswirtschaftlichen Verlust einhergehen.

Trotz diesem klaren Befund ist der Bundesrat offenbar (noch) nicht so weit, das Thema ad acta zu legen. Er hat dem Eidgenössischen Finanzdepartement gleichsam noch «Strafaufgaben» aufgebürdet. Es muss die Budgetunterschreitungen weiter verfolgen und bis im Frühjahr 2019 Vorgehensvarianten prüfen. Zudem muss es abklären, wie weit Ausfälle von Steuerreformen mit strukturellen Budgetüberschüssen aufgefangen werden können.

Angesichts dieses bundesrätlichen Beharrens stellt sich die Frage, warum denn überhaupt ein Expertenbericht in Auftrag gegeben wird, wenn man ihm offenbar nicht traut. Mit dieser Zwängerei stellt sich der Bundesrat selbst kein gutes Zeugnis aus. Er tut gut daran, den aufgezeigten Weg der steuerpolitischen Vernunft auch zu beschreiten.