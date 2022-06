Finma droht Vermögensverwaltern mit Strafanzeigen

Die Finanzaufsichtsbehörde winkte mit dem Zaunpfahl: «Für Institute, die nach Ablauf der Frist vorsätzlich unbewilligt tätig sind oder die Fristen aus anderen Gründen nicht einhalten, wird es aufsichtsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen geben.» Weiter schrieb sie in einer Aufsichtsmitteilung, werde sie «diese Fälle den Strafverfolgungsbehörden anzeigen und ihrerseits Enforcement-Abklärungen einleiten.»

Mit der Strafandrohung an möglicherweise Hunderte von Marktakteuren wird offensichtlich, dass dem Bewilligungsprojekt für unabhängige Vermögensverwalter und Trustees (Stiftungsverantwortliche) ein Fiasko droht.

Die 2100 Vermögensverwalter sind gemäss Finanzinstitutsgesetz (Finig) bewilligungspflichtig. Für bestehende Firmen gilt eine Frist bis Ende 2022. Bis dann müssen sie die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt haben. Diese umfassen den Anschluss an eine Aufsichtsorganisation, die die Dokumente vorprüft, und die Einreichung eines vollständigen Bewilligungsgesuchs bei der Finma spätestens am 31. Dezember 2022 (vgl. Grafik). Wer mit einiger Sicherheit bis Ende Jahr einen Finma-Stempel haben will, muss seine Unterlagen spätestens am 30. Juni 2022 bei einer Aufsichtsorganisation einreichen.

10 Bewilligungen pro Woche

Aber es läuft nur im Schneckentempo. In den letzten zehn Wochen konnte die Finanzaufsichtsbehörde nicht einmal 100 Bewilligungen erteilen. Die Anzahl insgesamt bewilligter Institute steht bei weniger als 300. Bis jetzt haben offenbar nicht einmal 20% der Vermögensverwalter ein Gesuch eingereicht. Wer seine Unterlagen vor Ende Jahr fertigstellt, kommt wegen Kapazitätsengpässen wohl erst im Verlauf von 2023 oder gar 2024 zum Finma-Zeugnis. Wer noch zuwartet, verpasst die Frist am Ende vielleicht ganz.