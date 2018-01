Der Versicherungsverband SVV vertritt die Interessen von 80 in- und ausländischen Erst- und Rückversicherern mit 46 000 Beschäftigten in der Schweiz. Thomas Helbling – ehemaliger Vizekanzler der Eidgenossenschaft – ist seit einem Jahr Direktor des Verbands.

Herr Helbling, weshalb hat sich das Volumen der Lebensversicherung 2017 erneut verringert, besonders auf Verträgen der ­beruflichen Vorsorge?

Wegen der niedrigen Zinsen, dem zu hohen BVG-Umwandlungssatz und den Kapitalanforderungen wollen und können die Versicherer nicht mehr allen Interessierten solche Verträge neu anbieten.

Die Marktzahlen sind widersprüchlich, denn die Versicherer verbuchen im Vorsorgegeschäft unveränderte Jahresprämien und lediglich weniger Einmalprämien.

Die Jahresprämien auf den bestehenden Kontrakten sind stabil. Einmalprämien entstehen unter anderem, wenn ein KMU die Vorsorge zu einem anderen Versicherer transferiert. Kommen weniger solche Wechsel zustande, schrumpft die Kategorie Einmalprämien. Die Zahlen sind deshalb nicht widersprüchlich.

Wie soll es weitergehen mit der beruflichen Vorsorge, die am gesamten Geschäft der Versichererbranche ein Drittel ausmacht?

Wir setzen uns dafür ein, dass die Regierung die Reform der AHV und der beruflichen Vorsorge separat und dennoch ganz dringend gleichzeitig vorantreibt. Der gesetzliche Mindestsatz für die Rentenumwandlung muss sinken, damit weniger Geld zulasten der jüngeren Bevölkerung umverteilt wird.

Wie soll kompensiert werden, damit das versprochene Rentenniveau gleich bleibt?

Die Sparbeiträge sollten höher angesetzt werden, und zudem sollten die Beiträge durch einen niedrigeren Koordinationsabzug auf einem grösseren Teil des Salärs bezahlt werden. Es muss ganz einfach mehr in die Vorsorge eingezahlt werden.

Am meisten expandiert haben die Versicherer im vergangenen Jahr in der Krankenzusatzversicherung? Das Prämienwachstum belastet jedoch die Konsumenten.

Wir gehen als Versicherungsdurchführer engagiert in die Verhandlungen mit den Leistungserbringern und den Kantonen, die als Betreiber der Spitäler grossen Einfluss auf die Gesundheitskosten haben. In vielen Kantonen sind zu viele Spitäler zugelassen, und wenn sich nun mehrere Standorte als eigentliche medizinische Hubs konkurrieren, führt das zu Überversorgung und steigenden Prämien.

Wo hat Ihr Verband Differenzen mit der Aufsichtsbehörde Finma?

Anders als die Banken braucht unsere Branche nicht einen erleichterten Zugang zu ausländischen Märkten. Unsere Unternehmen müssen ohnehin im jeweiligen Land eigene Einheiten betreiben. Unser Problem ist jedoch, dass die Kapitalunterlegung der hiesigen Versicherer viel höher ist als in den umliegenden Ländern. Für die Lebensversicherung muss nach den Vorgaben der Finma 1,5- bis 2-mal so viel Risikokapital vorgehalten werden.

Verlangt der Versichererverband von der Finma eine vollständige Angleichung?

Die Finma muss die Eigenkapitalvorgabe verringern, sodass hiesige Versicherer mit den Wettbewerbern in anderen europäischen Ländern mithalten können.

Kommt der Versichererstandort Schweiz wegen der Senkung der Unternehmenssteuern in den USA unter Druck?

Ein bisheriger Vorteil unseres Landes fällt weg. Aber unser Verband hat keine Anzeichen, dass beispielsweise von den 29 meist ausländischen Rückversicherern einzelne von der Schweiz wegziehen. Zudem ist problematisch, dass die Finma ­interne Risikomessmodelle nicht länger zulässt, sondern ein Standardmodell vorschreibt. So entfällt ein weiterer Vorzug.

Was ist so schlecht am Standardmodell? Es fördert doch aus Sicht der Investoren die Vergleichbarkeit der Versicherer.

Das mag sein, doch individuelle Modelle werden den effektiven Strukturen eines Unternehmens eher gerecht. So entfällt nun ein Anreiz, von der Finma geringere Kapitalanforderungen zugestanden zu erhalten. Dass die Aufsichtsbehörde bisher nicht ein einziges vollständiges internes Modell bewilligt hat, ist bedauerlich.