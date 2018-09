Finma rügt CS in Fifa- und Petrobras-Fall

«Too little, too late.» So lautet verkürzt das Fazit der Finanzmarktaufsicht in einem Strauss von Verfahren gegen Credit Suisse. «Die Finma verfügt Massnahmen zur weiteren Verbesserung des Geldwäschereidispositivs und zur beschleunigten Umsetzung von seitens der Bank ergriffenen Schritten.» Dies teilte die Behörde am Montagmorgen mit.

Die Finma hat in einem Enforcementverfahren gegen Credit Suisse Mängel bei der Geldwäschereibekämpfung festgestellt. Dies in den mutmasslichen Korruptionsfällen rund um den internationalen Fussballverband Fifa, den brasilianischen Ölkonzern Petrobras sowie den venezolanischen Ölkonzern PDVSA. Zudem hat sie ein Enforcementverfahren im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens einer politisch exponierten Person (PEP) geschlossen. Gemeint ist offensichtlich der frühere georgische Premierminister Bidsina Iwanischwili.