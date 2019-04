Finma aktiv in UBS- und CS-Fällen

(AWP) Die Finanzmarktaufsicht Finma ist auch im Geldwäschereifall der Danske Bank (DANSKE 16.75 2.13%) aktiv. Zudem sieht sie sich die jüngsten Fälle von Kreditvergaben der Grossbanken UBS (UBSG 12.62 0.92%) in Papua Neuguinea und der CS in Mosambik an, wie Finma-Direktor Mark Branson am Donnerstag bestätigte.

Im Geldwäschereifall der Danske Bank gehe es der Schweizer Behörde vor allem darum, auf Basis der aus Dänemark erhaltenen Daten Geldströmen durch die Schweiz nachzugehen, sagte Branson am Donnerstag an der Jahresmedienkonferenz der Aufsichtsbehörde. Man wisse noch nicht, ob es Handlungsbedarf gebe.

Im Fall der Anklage eines Londoner CS-Mitarbeiters in Mosambik seien die britischen Aufsichtsbehörden zuständig. Die Finma begleite den Fall aber und sehe sich an, ob auf CS-Gruppenebene «alles richtig gemacht» worden sei. Im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe von 2 Milliarden Dollar wurden in Mosambik insgesamt fünf Personen wegen Korruption und Geldwäscherei angeklagt.

Bezüglich der umstrittenen Kreditvergabe der UBS in Papua Neuguinea war bereits früher bestätigt worden, dass die Finma diesbezüglich «in Kontakt mit der UBS» sei. Derzeit gebe es dazu nichs Neues, sagte Branson. Bei der Affäre geht es um einen offenbar nicht regulär vergebenen Kredit über 1,2 Milliarden Dollar.