Fintechs im Rampenlicht

Banken und Versicherungen sind vielfach gefordert. Die Inflation steigt, ebenso die Gefahr einer Rezession. Dazu kommt die digitale Transformation, der sich die Branche stellen muss. Ansonsten riskiert sie, Kunden an Fintechs zu verlieren, welche schneller auf deren Bedürfnisse eingehen können. Experten aus der Finanz- und Technologiebranche lieferten an der FuW-Konferenz «FinTech 2022» Einblicke, wie die Transformation gemeistert werden kann.

Geschwindigkeit ist für Will Page, früher Chefökonom bei Spotify (SPOT 96.36 +2.70%), ein zentraler Erfolgsfaktor. Die Streamingplattform habe es geschafft, Audioinhalte fast ohne Verzögerung online zugänglich zu machen. Die Finanzindustrie dagegen habe Nachholbedarf, führte er in seiner Rede aus. Ihm sei unbegreiflich, wie Kunden mancherorts tagelang auf die Eröffnung eines Kontos warten müssen.

«Ich verstehe nicht, wie Bankkunden tagelang auf die Eröffnung eines Kontos warten müssen».

Mit dem Metaverse kündigt sich für die Finanzbranche die nächste Disruption an. Markus Gross, Professor an der ETH Zürich und Leiter des Disney (DIS 95.28 +0.93%) Research Labs, ist überzeugt vom Potenzial der virtuellen Parallelwelt: «Das Metaverse wird die ultimative Medienplattform für Arbeit, Kommunikation und Unterhaltung sein.»

Alternative Anlagen und RegTech überzeugten

Nach der Konferenz wurden zum siebten Mal die Swiss FinTech Awards verliehen. Dieses Jahr im Beisein von Google-Chefingenieur Urs Hölzle, der aus den Pionierjahren des Tech-Giganten erzählte.

Als Early Stage Fintech setzte sich DeepJudge durch. Das Start-up entwickelt Tools, die mittels künstlicher Intelligenz für eine bessere Verarbeitung juristischer Dokumente sorgen. In der Kategorie Growth, für Gesellschaften, die bereits im Markt agieren, gewann Stableton Financial. Das Start-up bietet einen kuratierten Marktplatz für alternative Anlagen an.

Ein Magistrat als Influencer

Bundesrat Ueli Maurer wurde als «FinTech Influencer of the Year» ausgezeichnet. Den Preis erhielt der Finanzminister für seine Förderung des offenen Dialogs und der internationale Positionierung des Finanzplatzes. In seiner Dankesrede hob Maurer hervor, dass Fintechs exemplarisch für die Innovationsfähigkeit der Schweiz stehen. Auf den erreichten Erfolgen gelte es nun aber aufzubauen.

Mit dem Ziel der Standortförderung wird seit 2015 rund um die Swiss FinTech Awards das stärkste Schweizer Fintech-Ökosystem unterhalten. Dieses Netzwerk setzt sich aus zahlreichen Partnerorganisationen und Fintech-Experten zusammen.

Das Finanz und Wirtschaft Forum fungiert als Organisator der Swiss FinTech Awards und deren Ökosystem. Ausführliche Informationen zu den Awards, zur Jury, den Partnern und den Konferenzen von «Finanz und Wirtschaft» finden sich hier.