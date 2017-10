Fluch der bösen Tat

In Bern geschehen bisweilen seltsame Dinge. Zu Jahresbeginn veröffentlichte der Bundesrat seinen «Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft». Darin kommt er zum Schluss, dass sich die ökonomischen Potenziale am besten nutzen lassen, wenn die Privatinitiative den notwendigen Freiraum hat: «Der digitale Wandel sollte deshalb nicht durch vorschnelle und ungeeignete Regulierung beeinträchtigt werden.» Am Bericht wurde kaum Kritik laut.

Denoch tat das Parlament genau das Gegenteil – es verabschiedete ein neues Geldspielgesetz, das das Sperren des Internets vorsieht und so Internet-Zensur rechtlich verankert. Damit steht die Schweiz in einer Reihe mit Ländern wie Saudi-Arabien, China oder Nordkorea, die auch zu diesem kruden Mittel greifen. Gegen das Gesetz wird das Referendum ergriffen – drei Komitees haben es lanciert: ein parlamentarisches Komitee, eines bestehend aus Jungfreisinnigen, Jungen Grünliberalen und Junger SVP sowie eines der Jungen Grünen.

Das Gesetz will ausländischen Veranstaltern verbieten, Glücksspiele über das Internet anzubieten, das soll einheimischen vorbehalten sein. Damit wird klar: Es geht um Heimatschutz, die einheimischen Casinos und Veranstalter von Glücksspielen wollen unliebsame Konkurrenz aus dem Ausland fern halten. Diese Akteure haben im Parlament denn auch intensiv für das Gesetz lobbyiert.

Das Parlament hat diesen Heimatschutz über alles andere gestellt. Es war ihm auch egal, dass derartige Sperren in der Schweiz technisch gar nicht umsetzbar sind, wie Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer von Swico (Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz) an der Medienkonferenz zur Lancierung des Referendums darlegte. Das ist in den erwähnten unrühmlichen Fällen anders: Diese haben für das ganze Land jeweils nur einen staatlichen Netzprovider. In der Schweiz dagegen sind es Tausende – Umgehungen sind einfach.

Derartige Sperren kommen einem Dammbruch gleich. Andere Branchen werden über kurz oder lang ähnliche Schutzmassnahmen verlangen und auf die Sperren im Geldspielbereich verweisen. Damit wird die Freiheit des Internets in Frage gestellt. Solche Eingriffe sind zudem höchst innovationsfeindlich.

Ein weiteres, von den Referendumskomitees nicht in den Vordergrund gestelltes Argument spricht gegen das Gesetz. Der Bundesrat wollte ursprünglich keine Besteuerung von Gewinnen aus Glücksspielen mehr. Der Grund lag darin, dass Gewinne in Casinos nicht besteuert werden können. Es sollte für alle das gleiche Recht gelten. Auch davon wollte das Parlament nichts wissen. Während Gewinne in Casinos steuerfrei bleiben, werden solche ab einer Million Franken aus dem Lotto oder Onlinespielen weiter besteuert. Die ungleiche Besteuerung von Gleichem bleibt.

Der Stimmbürger wird die Chance haben, diese bösen Taten zu verhindern. Es bleibt zu hoffen, dass er das Parlament in die Schranken weist.