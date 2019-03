Flughafen Zürich ersteigert zwei Konzessionen in Brasilien

Der Flughafen Zürich (FHZN 178.4 0.73%) kann das Geschäft in Brasilien ausbauen. Neu zum Portefeuille stossen die Flughäfen Vitória und Macaé im Südosten des Landes. Das Unternehmen hat den Zuschlag für deren Betrieb in einem öffentlichen Bieterverfahren ergattert. In der Auktion um eine grössere Airport-Gruppe im Nord­osten Brasiliens kamen die Zürcher knapp nicht zum Zug. Den Zuschlag ­erhielt Aena (AENA 161.9 1.5%) aus Spanien.

Diszipliniertes Bieten

«Es ist der erste Erfolg in einer Auktion seit Längerem», freut sich Flughafen-Finanzchef Lukas Brosi über den Zuwachs in Brasilien. Er ist auch nicht enttäuscht, im Rennen um den Flughafen Recife auf dem zweiten Platz gelandet zu sein. «Wir sind mit der Offerte an unsere Limiten gegangen», sagt er. Diszipliniertes Bieten ist für ihn oberstes Gebot in einem solchen Bieterstreit. Besser kein Deal als einer mit zu viel Risiko, sagt sich Brosi. Für die beiden Konzessionen zahlt das Unternehmen 437 Mio. brasilianische Real (rund 115 Mio. Fr.).

Vitória und Macaé kamen im letzten Jahr zusammen auf ein Verkehrsvolumen von 3,2 Mio. Passagieren, wobei der Löwenanteil mit 3 Mio. auf Vitória im Bundesstaat Espírito Santo fiel. Beide Städte bieten nur nationale Verbindungen an.

Investitionen von 80 Mio. Fr.

Brosi schätzt den Investitionsaufwand in beiden Flughäfen auf zusammen 80 Mio. Fr. Die Infrastruktur in Vitória benötige wenig Anpassungen. Das Terminal sei neu. Auch in Macaé im Bundesstaat Rio de Janeiro sei das Terminal ausgebaut, doch müsse das Pistensystem erneuert werden. Die Unterzeichnung der Konzessionsvereinbarung wird für das zweite Halbjahr erwartet. Flughafen Zürich wird 100% an den Airports halten und sie während 30 Jahren betreiben. Ab 2020 soll der Betrieb auf Konzernebene einen Ebitda-Beitrag in hoher einstelliger Millionenhöhe abwerfen. Langfristig soll das internationale Geschäft 10 bis 15% zum Ergebnis beitragen.

Flughafen Zürich ist seit 2014 in Brasilien präsent. Zum Portfolio in dem als Wachstumsmarkt geltenden Land gehören eine Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des internationalen Flughafens in Belo Horizonte sowie 100% am Flughafen in Florianópolis. Zu den Aktivitäten in Lateinamerika gehören zudem Iquique und Antofagasta (ANTO 924.2 0.13%) in Chile sowie Bogotá in Kolumbien und Curaçao.

Ein erhofftes Engagement in Indien ist vor Kurzem nicht zustande gekommen. In der dortigen Privatisierungsrunde ging Flughafen Zürich leer aus, wobei er in einem Fall nur knapp unterlag.

