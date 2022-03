Flughafen Zürich bleibt in den roten Zahlen

Die Coronapandemie hat dem Flughafen Zürich auch 2021 zu schaffen gemacht. Zwar stiegen die Einnahmen aus dem Flugbetrieb dank höherer Passagierzahlen, sie erfüllten aber die Erwartungen nicht und lagen noch immer fast zwei Drittel unter Vorkrisenniveau. Doch zum Glück wird in Kloten nicht nur geflogen. Das Nicht-Fluggeschäft blieb mit 439,4 Mio. Fr. zwar ebenfalls hinter den Schätzungen, erreichte damit aber rund 80% des Vorkrisenniveaus. Positiv: Die Ebitda-Marge liegt klar über den Erwartungen, auch der Verlust lag mit 10,1 Mio. Fr. näher an der Gewinnschwelle als prognostiziert. Letztere will Flughafen Zürich im laufenden Jahr überwinden. Zwar ist zu den Unwägbarkeiten der globalen Pandemie ein Krieg in Europa dazugekommen, dennoch rechnet das Unternehmen mit einer Verdoppelung der Passagiere. Und der Flughafen braucht die Wiederbelebung. Ende Februar hat er die Kurzarbeit beendet, was die Kosten wieder nach oben treibt. Auch wenn die Aktien im Zuge des Kriegsausbruchs in der Ukraine unter Druck gekommen sind, nehmen sie auf dem aktuellen Niveau viel von der Erholung vorweg. Das dürfte sie für negative Schlagzeilen anfälliger machen als für positive. FuW rechnet nicht mit einer Überperformance in den kommenden zwölf Monaten. Halten.