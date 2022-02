Flughafen Zürich setzt seine Erholung fort

(AWP) Der Flugverkehr am Flughafen Zürich (FHZN 173.40 +1.88%) hat im Januar weiter zugenommen. So starteten und landeten mehr als doppelt so viele Flugzeuge wie im Vorjahresmonat. Das Verkehrsaufkommen liegt aber noch knapp 40% unter dem Vor-Corona-Niveau.

Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik gab es im Januar 12’242 Flugbewegungen. Zum Vergleich: Im Januar 2021 gab es insgesamt lediglich 5’225 Starts und Landungen. Gegenüber Dezember wurde allerdings ein Rückgang von rund 10% verzeichnet, was auch auf saisonale Gründe zurückzuführen ist.

Das Vorkrisenniveau liegt damit aber immer noch in weiter Ferne. So gab es im Januar 2020 vor dem Ausbruch der Coronapandemie am Flughafen Zürich noch gut 20’000 Flugbewegungen.

In der auf der Webseite täglich publizierten Zahlen werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der so genannte IFR-Verkehr. In diesem sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Anzahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts über die Grösse der eingesetzten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Januar veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. Februar.