Fondsmanager fürchten sich vor Handelskrieg

Die Aussichten für die globalen Finanzmärkte haben sich spürbar eingetrübt. Das stellt die aktuelle Fondsmanagerumfrage von Bank of America Merrill Lynch unter Beweis.

«Die Stimmung unter den Investoren ist negativ. Die Fondsmanager haben gegenwärtig vor allem das Risiko eines Handelskriegs im Visier», kommentiert Chefstratege Michael Hartnett die monatliche Erhebung seines Arbeitgebers. «Die Allokation in Aktien ist deutlich gefallen, während sich gleichzeitig die Erwartungen an die Gewinnentwicklung verschlechtert haben.»

Inzwischen geben 60% der befragten Investmentprofis an, ein Handelskrieg («Trade War») stelle das grösste «Tail Risk» für die Kapitalmärkte dar – also ein Extremrisiko mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit, das dafür für umso heftigere Schockwellen sorgen kann. Gegenüber dem Vormonat hat sich der Anteil deutlich vergrössert. So eindeutig wurde die grösste Gefahr zuletzt 2012 eingeschätzt, als die Furcht vor einer EU-Schuldenkrise die Investoren beschäftigte («EU sovereign debt funding»).

Deutlich weniger Angst haben die Fondsmanager inzwischen vor einem Fehltritt der Notenbanken in der weiteren Verschärfung der Geldpolitik («Fed/ECB hawkish policy mistake»).

Kaum verändert hat sich derweil, was die professionellen Anleger als den «Most Crowded Trade» erachten – also die am meisten überlaufene Wette an den Finanzmärkten: die Investition in IT-Giganten in den USA (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google – FAANG) respektive China (Baidu, Alibaba, Tencent – BAT). Seit dem Vormonat hat sich der Prozentsatz nochmals vergrössert, wenn auch nur geringfügig. Neu auf den zweiten Platz vorgestossen ist die Wette auf einen weiteren Kursverlust der Schwellenländervaloren («Short EM Equity»).

Für alle Unternehmen hat sich der Gewinnausblick laut den befragten Investoren deutlich eingetrübt. Netto gehen 9% der befragten Manager davon aus, dass sich die Profite über die kommenden zwölf Monate nicht verbessern werden. Seit Anfang Jahr hat sich diese Kenngrösse um massive 53 Prozentpunkte verringert und bewegt sich inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2016.

Die gestiegene Unsicherheit spiegelt sich in der Veränderung der Sektorgewichtung. Besonders in defensiven Branchen wie Gesundheit («Healthcare») und Basiskonsum («Staples») haben die Fondsmanager dazugekauft – respektive in Regionen wie den USA, die als solider eingestuft werden. Risikoreichere und zyklischere Branchen wie Finanz («Banks») sowie Titel aus den Schwellenländern («EM») wurden dagegen tendenziell abgestossen.

Gleichzeitig hat die Skepsis zugenommen, wie gesund die stattliche Konzernverschuldung ist. Zwar rangiert der Wunsch der Investoren, die Gesellschaften mögen doch bitte ihre Kapitalinvestitionen intensivieren, noch immer an erster Stelle. Der Anteil der Fondsmanager, die eine Sanierung der Bilanzen als vorteilhaft erachten, hat sich über die letzten Monate jedoch deutlich erhöht.

Wenig Erfreuliches deuten auch die Anlegerprognosen für die Zinskurve an: Netto gehen 33% der Investoren nicht davon aus, dass die globalen Zinskurven über die kommenden zwölf Monate steiler werden. Diese Erwartung ist insofern negativ zu werten, als eine sich abflachende Zinskurve üblicherweise darauf hindeutet, dass ein konjunktureller Abschwung bevorsteht. Damit sind die Anleger so pessimistisch wie zuletzt im März 2011.