Fondsmanager fürchten zu harsche Notenbanken

Professionelle Anleger investieren derzeit aus Furcht vor steigenden Zinsen so wenig in Technologieaktien wie seit fünfzehn Jahren nicht mehr. Dies geht aus der jüngsten Monatsumfrage der Bank of America (BofA) unter Fondsmanagern hervor, die am Dienstag veröffentlicht worden ist. Demnach ist die Untergewichtung in diesem Sektor per saldo auf einen Rekord seit August 2006 gestiegen.

Die Befragung fand weltweit von 4. bis 10. Februar unter 363 Profiinvestoren statt, die zusammen mehr als 1 Bio. $ verwalten. Die jüngste Unsicherheit über einen unmittelbaren russischen Einmarsch in die Ukraine, die am vergangenen Freitagabend aufgekommen ist, dürfte somit kaum eine Rolle gespielt haben. Gleichwohl hat die Risikowahrnehmung der Fondsmanager mit Blick nach Osten deutlich zugenommen.