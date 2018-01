Fondsmanager glauben an Börsenparty

So einhellig bullish waren die Finanzprofis schon lange nicht mehr. Gemäss der neusten Umfrage von Bank of America (BAC 31.24 0.16%) Merrill Lynch unter den Fondsmanagern gaben per saldo 55% an, dass sie in Aktien übergewichtet seien. So viele waren es zuletzt Anfang 2015.

Gleichzeitig sind so viele Fondsmanager den Anleihen abgeneigt wie seit vier Jahren nicht mehr. Per saldo gaben 67% an, dass sie in Bonds untergewichtet seien. Dazu passt auch, dass 78% der Befragten steigende Zinsen über die nächsten zwölf Monate erwarten.

Wie stark die professionellen Anleger auf riskante Investitionen setzen, zeigt auch ihre Aktienwahl. Gegenüber dem Vormonat haben sie ihr Engagement in zyklische Aktien wie Technologie, Industrie und Schwellenländer (Emerging Markets, EM) ausgebaut. Dagegen wurden defensive Anlagen wie Anleihen, Telecomtitel und Versorger abgebaut.

Auch im historischen Vergleich sind die Fondsmanager in Anleihen untergewichtet. Auffällig ist zudem, dass britische Titel (UK) extrem unbeliebt sind. Dagegen werden Banken, Aktien der Eurozone, Aktien insgesamt und Schwellenländer von deutlich mehr professionellen Investoren übergewichtet, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Woran hängt die gute Laune der Anleger? Die Optimisten für das Weltwachstum haben weiterhin die Oberhand. Gegenüber Dezember hat sich der Anteil Fondsmanager, die für die nächsten zwölf Monate eine stärkere Weltwirtschaft erwarten, im Januar auf netto 47% erhöht. Ähnlich zeigt sich das Bild bei den Unternehmensgewinnen. Auch dort ist ein wachsender Anteil der Befragten optimistisch gestimmt.

Wie lange wird die Börsenparty noch andauern? Hier zeigen sich die Profis ebenfalls zuversichtlich. Noch im Dezember hatte die Mehrheit geglaubt, dass die Hausse im zweiten Quartal 2018 zu Ende gehen werde. Nun sagen die meisten Befragten, die Rally werde bis «2019 oder länger» andauern.

Was für ein Extremrisiko (Tail Risk) könnte die Märkte aus der Bahn werfen? Im Dezember fürchteten sich die Fondsmanager vor zu schnellen Zinserhöhungen (Policy Mistake) durch die Notenbanken der USA und des Euroraums. Nun hat sie die Angst vor einer unerwünscht hohen Inflation in Beschlag genommen – und einem daraus folgenden Crash am Anleihenmarkt.