Fondsmanager versprühen Zuversicht für 2021

Die Aussicht auf flächendeckende Covid-19-Impfungen stimmt die professionellen Anleger so optimistisch wie noch nie dieses Jahr. Das zeigt die am Dienstag publizierte monatliche Fondsmanagerumfrage von Bank of America.

Die Mehrheit der Befragten gehen davon aus, dass der Impfstoff ab dem zweiten Quartal seine positive Wirkung auf die Volkswirtschaft entfalten wird. 28% rechnen bereits im ersten Quartal damit.

Corona bleibt zentral

Trotz dieser zuversichtlichen Grundstimmung: Corona wird nach wie vor als grösstes Risiko für Verluste am Markt eingeschätzt. Dank der Impfstoffhoffnungen wurde es allerdings nur noch von 30% der Befragten als Hauptrisikofaktor genannt. Vor einem Monat waren es noch 41%. Neu in den Top drei der Investorensorgen sind die Inflation sowie Angst vor fehlgeleiteten Fiskalmassnahmen.