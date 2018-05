Foxconn plant grösstes IPO in China seit drei Jahren

(Reuters) In China bahnt sich der grösste Börsengang seit knapp drei Jahren an: Apple-Zulieferer Foxconn will bei dem IPO seiner auf elektronische Geräte und Industrie-Roboter spezialisierten Tochter Foxconn Industrial Internet rund 4,26 Mrd. $ (27,1 Mrd. Yuan) einnehmen. Angeboten würden 1,97 Mrd. Aktien zu einem Preis von 13,77 Yuan (2,16 $) je Stück an der Börse in Shanghai, wie die Börse am späten Dienstag mitteilte. Das sind rund 10 % der Firmenanteile. Damit würde das Unternehmen mit rund 43 Mrd. $ bewertet, was nur rund sechs Milliarden weniger wären als der Wert der Konzernmutter.

Etwa 30% der Aktien soll einer Gruppe strategischer Investoren angeboten werden. Sie sollen die Papiere zwischen einem und drei Jahren halten müssen. Auch 70% der institutionellen Investoren sollen die Aktien zumindest ein Jahr lang halten. Dass die Platzierung in Shanghai über die Bühne gehen soll, gilt als Beleg für die zunehmenden Bemühungen der Regierung, Börsengänge von Technologieunternehmen im Inland durchzuziehen.

Das Vorhaben wird als Schritt von Foxconn gesehen, seine starke Abhängigkeit von Apple (AAPL 186.22 -0.5%) zu senken und in neue Geschäftsbereiche vorzustossen. Das Unternehmen will beispielsweise in die neue Mobilfunktechnik 5G investieren, aber auch in Bereiche wie Cloud Computing sowie intelligente Fabriken. Zu den Kunden von Foxconn Industrial Internet zählen neben Apple auch Amazon (AMZN 1580.071 -0.08%), Cisco, Dell (DVMT 81.09 0.4%), Huawei und Lenovo.