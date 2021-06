Frachtengpässe verteuern Güter aus Übersee

Die Pandemie hat keine protektionistischen Reflexe ausgelöst, wie zu befürchten war. Abgesehen vom Streit um Schutzausrüstung haben die Regierungen kaum in den Handel eingegriffen.

So hat sich auch der internationale Güterhandel rasch erholt. Bereits im vergangenen Oktober wurde global wieder so viel Volumen an Gütern verfrachtet wie vor der Pandemie. Unterdessen liegt der Welthandelsindex der niederländischen Statistikbehörde CPB auf dem höchsten Niveau seit dem Einbruch im Jahr 2014. Und die Welthandelsorganisation WTO rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum des Welthandels von 8%.