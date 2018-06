Fragwürdige Entscheide zum Aktienrecht

Der Nationalrat hat sich in der letzten Woche der Sommersession eines schweren Brockens angenommen: der Revision des Aktienrechts. Neun Stunden lang beriet er darüber. Nur: Die Diskussionen drehten sich nicht um die eigentlichen Kernpunkte der Gesetzesrevision, sondern um Nebenaspekte, die genau genommen gar nicht ins Aktienrecht gehören. Gemeint sind der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzernverantwortungsinitiative) sowie eine Geschlechterquote für Führungsgremien grosser Unternehmen.

Der eigentliche Zweck der Aktienrechtsrevision ist die Umsetzung der im März 2013 angenommenen «Abzocker-Initiative». Sie wurde zunächst auf dem Weg einer Verordnung (Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften) umgesetzt. Die seit Anfang 2014 geltende Verordnung soll ins ordentliche Recht überführt werden. Die entsprechenden Bestimmungen lösten kaum mehr Debatten aus.

Unrealistische Haftung

Hinzu kommen einige weitere, eher technische Änderungen wie einfachere Anpassungen des Aktienkapitals oder ein niedrigerer Mindestnennwert für Aktien und Ähnliches mehr. Auch sie vermochten die Gemüter nicht zu erregen.

Das gilt nicht für die Konzernverantwortungsinitiative. Sie verlangt grundsätzlich von international tätigen Unternehmen, dass sie für alle ihre Zulieferer in anderen Ländern haften betreffend die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutzbestimmungen. Dabei soll die Beweislast umgekehrt werden, das Unternehmen hat also zu beweisen, dass es unschuldig ist – oft ein Ding der Unmöglichkeit. Zudem soll Schweizer Recht in Drittländern angewendet und durchgesetzt werden. Das ist höchst problematisch. Die Schweiz würde sich derartige Einmischungen verbitten – zu Recht.

Die Wirtschaft hat sich dezidiert gegen die Initiative ausgesprochen. Sie fürchtet eine Welle ausländischer Klagen und weist darauf hin, dass eine derartige Haftung gar nicht wahrgenommen werden könne. Zudem kennt kein anderes Industrieland entsprechend scharfe Regeln.

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab und hat auch auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Die nationalrätliche Kommission hat dann in eigener Regie einen indirekten Gegenvorschlag erarbeitet – und ihn dem Aktienrecht angegliedert.

Das Ziel ist ein taktisches: der indirekte Gegenvorschlag soll den Initianten den Rückzug der Initiative ermöglichen. Entsprechend weit geht der Vorschlag der Initiative entgegen. Die zwei zentralen Kritikpunkte sind auch Gegenstand des indirekten Gegenvorschlags: die Haftungsregeln sowie die Beweislastumkehr. Sie ist rechtlich höchst fragwürdig und bringt die Abkehr von der Unschuldsvermutung.

Die Initianten halten fest, dass sie zum Rückzug der Initiative bereit sind, sofern der Gegenvorschlag unverändert übernommen wird. Sie massen sich so legislatorische Kompetenzen an. Der Ständerat dürfte auf die Drohgebärden kaum eingehen und Änderungen anbringen – der Gegenvorschlag geht viel zu weit.

Das illustriert auch die Reaktion der Jungsozialisten. Ihre Präsidentin, Tamara Funiciello, liess sich in einer Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Es ist fünf vor zwölf, dass Schweizer Konzerne an die Leine genommen werden. Es ist darum nur richtig, dass der Nationalrat diese Leine nun angezogen hat.» Mit anderen Worten: Der indirekte Gegenvorschlag erreicht die Ziele die Initiative weitgehend. Kein Wunder, spricht sich die Wirtschaft auch dezidiert gegen den Vorschlag aus.

Dennoch hat ihn der Nationalrat angenommen. Immerhin: Er hat ihn vom Aktienrecht abgekoppelt, die Revision wird damit nicht belastet. Der indirekte Gegenvorschlag ist dennoch zu beerdigen, er würde lediglich die Bekämpfung der Initiative erschweren – ihr Rückzug ist wenig wahrscheinlich.

Weiter belastet wird die Revision des Aktienrechts hingegen durch den Vorschlag der Einführung einer «weichen» Geschlechterquote in den Führungsgremien grosser Unternehmen. Auch dieses Thema ist erst nachträglich in die Revision aufgenommen worden.

Demnach müssen kotierte Gesellschaften mit über 250 Beschäftigten im Verwaltungsrat eine Frauenquote von mindestens 30% aufweisen und in der Geschäftsleitung – je nach einer Übergangsfrist – von 20%. «Weich» ist die Quote, weil keine Sanktionen drohen. Sollte ein Unternehmen die Vorgaben nicht erreichen, wäre es nur auskunftspflichtig. Der Nationalrat hat der Regelung mit nur einer Stimme Differenz zugestimmt.

Die Frauenquote ist gleichsam ein Lieblingskind von Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie setzte sich vehement für die Einführung der Quote ein. Allerdings verschwieg sie, dass der Bundesrat zunächst vor der eigenen Tür wischen müsste: In den Unternehmen des Bundes (Swisscom (SCMN 436.4 -0.64%), Post, Ruag etc.) sind die Vorgaben mehrheitlich nicht erfüllt, obschon seit 2014 eine entsprechende Richtlinie existiert. Die Erfüllung der Quote ist offenbar nicht ganz so einfach.

Offene Türen

In einem gewissen Sinn rennt die Quote offen Türen ein: Empirie und Theorie zeigen längst, dass gemischte Führungsteams besser funktionieren als reine Männer- oder Frauenteams. Die Unternehmen wissen das natürlich und berücksichtigen dies in ihrem ureigenen Interesse in zentralen Personalentscheiden.

Es braucht keine staatlichen Vorschriften, die die Wirtschaftsfreiheit, die in der Verfassung garantiert ist, einschränken. Derartige Vorschriften führen letztlich dazu, dass die Qualität in Personalentscheiden nicht mehr der zentrale Faktor ist, sondern das Geschlecht – von Staates wegen. Die Unternehmen wissen besser, welche Führungskräfte sie brauchen, als der Staat. Auch derart «weiche» Quoten sind ordnungspolitisch nicht haltbar und haben mit einer liberalen Wirtschaftsordnung nichts zu tun.

Es ist anzunehmen, dass der Ständerat in dieser Frage dem politischen Mainstream folgen und sich für die Quoten aussprechen wird. Auch wenn die Wirtschaft deswegen kaum markante Schäden erleiden wird, sendet die Politik erneut ein falsches Signal Richtung Interventionen statt Markt aus. Die stete Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit beeinträchtigt den Standort Schweiz.

Das gilt noch verstärkt für den indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative. Er hätte für die Wirtschaft erhöhte Rechtsunsicherheit zur Folge und würde es den betroffenen Unternehmen massiv erschweren, international weiter erfolgreich tätig zu sein. Der Ständerat ist gefordert.