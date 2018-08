Frank Rehfeld: Offenheit und Family Spirit als Erfolgsfaktoren

Es sind grosse Fussstapfen, in die er da tritt – das weiss Frank Rehfeld, es schreckt ihn aber nicht. Der neue Chef von Lem will den Erfolg seines Vorgängers François Gabella nicht einfach verwalten, sondern das Westschweizer Unternehmen weiterentwickeln. Lem gehört zu den kleinen und mittelgrossen Schweizer Gesellschaften, die in führenden Positionen erfolgreich Marktnischen bearbeiten, in einer breiteren Öffentlichkeit aber kaum bekannt sind. Der Hersteller von hochpräzisen Komponenten zur Messung elektrischer Parameter kommt in seinen Kernmärkten jeweils auf einen weltweiten Marktanteil von mehr als 50%.

