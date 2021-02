Franken erleidet Schwächeanfall

(AWP) Der Franken hat derzeit keinen leichten Stand bei den Anlegern. Die Märkte befinden sich weiter im «Risk-On»-Modus, so dass sichere Häfen wie der Schweizer Franken weniger stark gefragt sind. Das liegt nicht zuletzt auch an den geopolitischen Entspannungen.

Konkret bedeutet das am Mittwochmorgen ein Euro-Franken-Kurs von mehr als 1.10. Dieses Niveau hat das Paar letztmals Ende 2019 gesehen. Auch der Dollar hat in den letzten Wochen weiter Boden gut gemacht und nähert sich mittlerweile der 0.91er Marke langsam an.

«Die Schweizerische Nationalbank dürfte es freuen, dass sie zurzeit nicht am Devisenmarkt intervenieren muss», heisst es denn auch ein einem Kommentar bei der ZKB. Denn während des Pandemie-Jahrs 2020 gehörte der Franken zu den grossen Gewinnern. Die erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit sowie die expansiven geldpolitischen Massnahmen, welche auch den Zinsrückstand zu vielen Währungsräumen deutlich einengte, machten den Franken demnach relativ attraktiv.

In den letzten Wochen nun stieg die Zuversicht, dass es in vielen Ländern zu einer baldigen wirtschaftlichen Öffnung komme. Einig sind sich die Devisenexperten, dass in diesem Umfeld die Nachfrage nach sicheren Häfen gesunken ist. Dies spiegelten letztlich auch die Renditen auf den Bondmärkten wider.

«Etwas überraschend ist aber, dass genau jetzt, wo die zuvor haussierenden Aktienmärkte konsolidieren, der Franken so ausgeprägt schwächelt», wundern sich die Experten der Valiant (VATN 93.10 +0.98%) Bank.

Derweil fällt Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank (SGKN 420.50 +0.84%), auf, dass im internationalen Vergleich sowohl die grossen Schweizer Aktien als auch der Franken relativ schwach sind. Möglich, dass ausländische Investoren, die vor allem in den grossen Schweizer Aktien investiert sind, diese verkaufen und dadurch dann auch den Franken.

Generell sei die Stimmung an den Aktienmärkten derzeit eher vorsichtig bis gar leicht negativ. «Das wäre eigentlich ein Umfeld, das für den Schweizer Franken sprechen würde», so Stucki weiter. «Aus dieser Sicht passt die Frankenbewegung nicht in das übliche Bild. Daher ist mein Eindruck, dass grössere Positionen aus dem Ausland verkauft werden und ausländische Anleger ihre Gelder repatriieren.»

Dass der Franken anhaltend zur Schwäche neigen wird, bezweifeln unterdessen sowohl Stucki als auch die Valiant-Experten.