Franken – jetzt doch wieder

In den vergangenen Monaten war des Öfteren zu lesen, der Franken habe als sicherer Hafen ausgedient. Dass dem nicht so ist, haben die letzten Tage gezeigt. Die Nachfrage nach Anleihen der Eidgenossenschaft ist massiv gestiegen, was ein Absinken der Rendite der Zehnjährigen unter null zur Folge hatte und den Euro, der noch im April den früheren Mindestkurs von 1.20 Fr. übersprungen hatte, unter 1.15 Fr. drückte.

Was ist dieses Mal anders? Spätestens seit Ende Januar gab es ja immer wieder Ereignisse, die den Ruf nach einer Fluchtwährung wie dem Franken vernehmbar werden liessen. Weder der sich anbahnende Handelskrieg zwischen den USA und China, das Säbelrasseln in Zusammenhang mit Nordkorea und Russland noch die Wahlen in Italien hatten aber einen Anstieg des Frankens zur Folge.

Doch mittlerweile hat sich der Markt alles anders überlegt. Italien ist nun doch ein Problem, und zwar eines, das aus Sicht der Anleger nach einer sicheren Währung verlangt. Das hört sich willkürlich an, ist es aber nicht. Einfach gesagt, dient der Franken immer dann als Fluchtwährung, wenn die Gefahr steigt, dass der Euro auseinanderbricht. Direkt nach der Wahl erachtete man die Probleme in Italien eher als innenpolitischer Natur, ohne direkte Verknüpfung zur Währungsunion. Jetzt steht aber der Verbleib Italiens in der Eurozone zur Debatte.

Was man daraus lernen kann? Nicht nur Aktien-, sondern auch Bond- und Devisenmarktmärkte sind fragil. Die mühsame Annäherung an den Mindestkurs war keine definitive Entwarnung für die Schweizer Wirtschaft. Die Strategen, die noch für das laufende Jahr von einer Leitzinserhöhung in der Schweiz ausgehen, dürften nervös werden. Ein Zinsschritt der SNB (SNBN 6100 0%) ist in weite Ferne gerückt.