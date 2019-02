Franken-«Mini-Crash» im Frühhandel

(Reuters) Eine kurze abrupte Abwertung des Franken zum Dollar hat am Montag für Rätselraten an den Devisenmärkten gesorgt. In der Nacht von Sonntag auf Montag gab die Schweizer Währung im asiatischen Handel vorübergehend 1% nach. Etwa eine halbe Stunde später stabilisierte sich der Kurs wieder auf dem Niveau von einem Franken je Dollar. Experten erklärten den Ausschlag mit einem Feiertag in Japan und der dadurch geringen Liquidität, die den «Mini-Crash» ermöglicht haben könnte. «Nachdem es während des Frühhandels in Asien keine materiellen Nachrichten gab, scheint die Bewegung eine Folge einiger grosser Aufträge zu sein, die bei sehr dünner Liquidität ausgeführt wurden», sagte Marios Hadjikyriacos, Analyst beim Broker XM. Die Schweizerische Nationalbank wollte sich dazu nicht äussern.