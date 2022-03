Franken und Euro: Die Parität ist Realität

Die Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine und die ökonomischen und sozialen Auswirkungen auf Westeuropa setzen dem Euro zu. Am Montag ist er unter 1.03 Fr./€ gerutscht. Die Abwertung setzte sich in Folge ungehindert fort. Am Freitag ist er erstmals seit dem Frankenschock von 2015 auf die Parität gefallen. 1 € kostet am Nachmittag nur noch 1.0021 Fr.

Die Entwicklung hatte sich zwar abgezeichnet. Seit Monaten tendierte der Wechselkurs abwärts. Von September bis Januar fiel der Wechselkurs von 1.06 auf 1.04 Fr./€. Dennoch wurde ein Rückgang auf die Parität für wenig wahrscheinlich gehalten. Noch im Januar hatten die wichtigsten Währungsanalysten diese Variante ausgeschlossen.