Frankenanleihen drohen Verluste

Anlagequalität Qualitätsmerkmal für Anleihen und andere Schuldtitel, denen von den Ratingagenturen ein Rating von BBB– (Fitch und Standard & Poor’s) bzw. Baa3 (Moody's) oder höher zugeordnet wird (vgl. spekulative Qualität). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Anleihe Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt. Anleihen können fix oder variabel verzinst werden. Die als Wertpapier ausgestalteten und somit handelbaren Bruchteile einer Anleihe werden Obligationen oder Bonds genannt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bond Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bonität Mass der Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit eines Schuldners. Dabei bezieht sich die Kreditfähigkeit auf die Vermögens- und Ertragslage des Schuldners und die Kreditwürdigkeit auf seinen Willen, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen (vgl. Rating ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bundesanleihen Wichtigstes Refinanzierungsinstrument und wichtigstes Schuldnersegment am Schweizer Anleihenmarkt. Die für die Liquiditätsbeschaffung verantwortliche Bundestresorerie refinanziert sich über Geldmarktbuchforderungen (GMBF) sowie die Ausgabe oder die Aufstockung von Anleihen. Mit Ausnahme von August (und optionalen Terminen im April, im November und im Dezember) gibt sie am zweiten Dienstag jedes Monats gemäss Emissionskalender bekannt, welche Titel sie auszugeben gedenkt und ob eine Eigentranche zur späteren Platzierung am Kapitalmarkt vorgesehen ist. Investoren können bis zur Auktion am Mittwochmittag Gebote einreichen. Zugeteilt wird im Tenderverfahren, wobei sich die Tresorerie der Repoplattform der Eurex bedient. Die Federführung obliegt der SNB. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Emittent Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaft, die sich durch die Ausgabe von Wertpapieren am Kapitalmarkt (oder am Geldmarkt ) Eigenkapital (Aktien ) oder Fremdkapital (Obligationen ) beschafft. Im Gegensatz dazu beschaffen Emittenten von Derivaten (strukturierten Produkten und Warrants ) kein Kapital, sondern sichern sich ab, um eine marktneutrale Position einzunehmen, und erheben eine im Produkt verpackte Gebühr. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Inflation Preisanstieg bzw. Geldentwertung. Die Veränderung wird als Inflationsrate angegeben. Veranlasst Notenbanken oft zu einer restriktiven Geldpolitik (hohe Leitzinsen), was Aktien und Obligationen belastet. Gegenteil: Disinflation , Deflation . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Konjunktur Oft synonym verwendet für die Lage der Gesamtwirtschaft. Die Forschung betont den zyklischen Verlauf des Wirtschaftswachstums (Aufschwung , Hochkonjunktur, Abschwung, Rezession , Depression). Im Englischen wird deshalb auch von Business Cycle gesprochen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Laufzeit 1. Lebensdauer eines Derivats oder einer Obligation . 2. Frist im Optionsgeschäft, während deren eine amerikanische Option ausgeübt werden kann. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Obligation Als Wertpapier ausgestalteter und somit handelbarer Bruchteil (Stückelung ) einer Anleihe . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Performance 1. Verlauf des Kurses eines Wertpapiers. 2. Meist in Prozenten ausgedrückte Wertentwicklung eines Portefeuilles inklusive Ausschüttungen (reinvestiert). 3. Anlagepolitische Leistung der Leitung eines Anlagefonds, einer Beteiligungsgesellschaft, eines Hedge Fund oder einer Pensionskasse mit Blick auf das Anlageziel. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Pfandbriefe 1. Schweizer Pfandbriefe sind Obligationen , die durch Grundpfand- und Faustpfandforderungen gesichert sind. Die Besicherung geschieht durch Abtretung der Forderungen der Mitgliedbanken an das Pfandbriefinstitut (die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken sowie die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute). Die aufgenommenen Mittel müssen für die Finanzierung des inländischen Hypothekargeschäfts verwendet werden. 2. Pfandbriefe von ausländischen Emittenten (Covered Bonds ) richten sich, auch wenn sie auf Franken lauten, nach dem Recht des jeweiligen Staates. Ihre Besicherung kann auch Darlehen an die öffentliche Hand enthalten. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Primärmarkt Im Primärmarkt werden neu emittierte Anleihen ab der Lancierung bis zur Aufnahme an der Börse (Sekundärmarkt ) gehandelt. Teil des Kapitalmarktes . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Real 1. Gibt den inflationsbereinigten Wert an. Gegenteil: nominal. 2. Name der brasilianischen Währung. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Risiko In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Risikoaufschlag 1. Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen. Die Renditedifferenz ist die vereinfachte Form der Zinskurve . 2. Risikoaufschlag, den die Obligationen einer bestimmten Schuldnerkategorie oder eines einzelnen Schuldners im Vergleich zu einer Benchmark , z. B. der Rendite von Staatsanleihen oder dem Swapsatz, aufweisen (vgl. Risikoprämie ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

SIX 1995 aus dem Zusammenschluss der Börsen Genf, Basel und Zürich entstandener Schweizer Markt. Seit August 1996 werden sämtliche Wertpapiere elektronisch gehandelt. Das System zeichnet sich aus durch eine Vollintegration der Börsenprozesse, vom Börsenauftrag bis zur Abwicklung . Anfang 2008 Fusion mit SIS und Telekurs zur SIX Group . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

SIX Group Infrastrukturholding des schweizerischen Finanzplatzes. Per Anfang 2008 wurden die Geschäftsaktivitäten von SWX Group (Wertschriftenhandel), SIS Group (Verrechnung und Abwicklung ) und Telekurs (Finanzmarktinformation und Zahlungsverkehr) zusammengelegt. Eigentümer sind die Nutzer, vor allem Banken. Ziele sind unter anderem die Stärkung des Finanzplatzes Schweiz, die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und langfristige Hoheit über die Finanzplatzinfrastruktur (vgl. SIX Swiss Exchange ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Staatsanleihe Anleihe , die von einem Staat zur Deckung seines Finanzierungsbedarfs im In- oder Ausland emittiert wird. Die Renditen der Staatsanleihen dienen als Benchmark für andere Emittenten desselben Staates. Die Schweiz begibt im Unterschied zu anderen Ländern keine Anleihen der Eidgenossenschaft im Ausland. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Swap Individuelle Vereinbarung zwischen Parteien, die den Austausch künftiger Zahlungsströme umfasst. Der Swapmarkt wird von professionellen Teilnehmern dominiert. Formen: Zinsswap , Währungsswap , Asset Swap . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Swiss Bond Index Von der SIX berechneter Index für in Franken ausgegebene in- und ausländische Obligationen. Gilt als Benchmark für den Frankenkapitalmarkt. Aufgenommen werden Anleihen mit einem Rating in der Anlagequalität, einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Emissionsvolumen von mindestens 100 Mio. Fr. und einer fixen Verzinsung. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff