Frankreich hat die Wahl – geradeaus oder nach rechts

Am Sonntag, 10. April, findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Während der amtierende Staatschef Macron mit aktuellen Krisen beschäftigt ist – vom Krieg in der Ukraine über eine drohende Energieknappheit bis zu der nach wie vor präsenten Covid-Pandemie –, zweifeln die Herausforderer seine Bilanz an. «Finanz und Wirtschaft» bietet einen Überblick über die Situation in Frankreich.