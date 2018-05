Freie Fahrt für China

Es ist auf den ersten Blick ein Triumph für die Handelsdiplomatie der Regierung Donald Trumps. Statt sich gegenseitig mit höheren Zöllen an die Gurgel zu gehen, haben sich die USA und China auf eine Verhandlungsbasis geeinigt, wie das amerikanische Handelsdefizit abgebaut werden soll. Dabei hat die chinesische Seite aber offenbar nicht dem amerikanischen Ziel einer Reduzierung des Defizits um 200 Mrd. $ zugestimmt.

Das ist gut so – denn das Ziel der US-Regierung hätte man mit Handelspolitik nicht erreichen können. Stattdessen wird die Volksrepublik nun ihren Markt für ausländische Unternehmen und Produkte etwas öffnen. Und das Land wird mehr amerikanische Güter – darunter Sojabohnen (Sojabohnen 974.757 0.08%) und Erdgas (Erdgas 2.908 3.49%) – kaufen, die es gerne importiert.

Auch verweist die gemeinsame Verlautbarung der zwei Handelspartner auf die «wachsenden Konsumbedürfnisse» der Chinesen – also eine sowieso schon laufende Entwicklung.

Technologie-Strategie gesichert

Das ist ein günstiger Preis, um für das Staatsprojekt «Made in China 2025» freie Fahrt zu sichern. Die Strategie will die eigene Industrie so entwickeln, dass sie in der Hochtechnologie auf Weltklasseniveau mitspielen kann. Dafür braucht es ausländische Technologie – oft via Übernahmen in den USA und Europa eingekauft – und Zugang zu den Weltmärkten.

Wem in der chinesischen Führung noch nicht bewusst war, wie wichtig die technologische Unabhängigkeit ist, dem hat es Donald Trump gerade erst vorgeführt. Denn ZTE (763 2.48 -6.42%), chinesischer Ausrüster von Mobilfunktechnologie, war abrupt in der Existenz bedroht. Die US-Regierung hatte ZTE wegen der Lieferung von Technologie an Nordkorea und den Iran den Kauf von amerikanischen Chips verboten. Sojabohnen statt Hightech-Sanktion – es war eine leichte Wahl.