Freisinn auf urban-grünem Pfad

Das Segeln auf der zumindest grün angehauchten Welle des Mainstreams scheint publizitätsträchtig. Das sieht offenbar auch die einst grosse, staatstragende Volkspartei FDP.Die Liberalen so. Sie hat ein entsprechendes Positionspapier veröffentlicht: «Mehr Elektromobilität für die Stadt der Zukunft».

Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings würde man von der FDP erwarten, dass sie das Problem in allen Facetten ausleuchtet. Das jedoch tut sie nicht. In bester – oder je nachdem schlechtester – links-grüner Manier werden in erster Linie Forderungen formuliert, Hintergründe und Kosten dagegen ausgespart.

So sollen die Städte etwa attraktive Rahmenbedingungen schaffen, damit flächendeckende Ladeinfrastrukturen für E-Mobile entstehen, sie haben öffentliche Parkplätze mit Ladeeinrichtungen für E-Mobile auszurüsten und ihre eigene Fahrzeugflotte auf E-Mobile umzurüsten. Zudem sei eine gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung von genügend Ladeplätzen vorzusehen und Ähnliches mehr. Der Staat ist also gefordert – und das will ausgerechnet die FDP.

Das Papier klammert die Kernprobleme aus. Es behauptet zwar, Elektrofahrzeuge wiesen nur noch einen rund halb so grossen CO2-Fussabdruck auf wie vergleichbare Fahrzeuge mit herkömmlichem Motor. Das allerdings trifft bestenfalls zu, wenn die Produktion wie auch die Entsorgung der Batterien ausgeklammert werden und man davon ausgeht, dass der Strom zum Laden der Batterien ausschliesslich aus erneuerbaren Energien stammt. Das allerdings trifft nicht einmal in der Schweiz zu – wird doch im Winter erheblich Strom aus deutschen Kohlekraftwerken importiert.

Mit keinem Wort widmet sich das Papier der letztlich matchentscheidenden Frage, ob denn auch genügend Strom für die Versorgung all der erwünschten Elektromobile zur Verfügung steht. Schon heute muss die Schweiz, ohne einen wesentlichen Anteil von E-Mobilen, im Winter massiv Strom importieren, die heimische Erzeugung genügt bei weitem nicht. Die Elektrizitätskommission (ElCom) macht seit Jahren auf dieses Problem aufmerksam, wenngleich bislang mit wenig Erfolg.

Das Problem wird sich in Zukunft eher noch verschärfen: Steigender Strombedarf im Inland trifft auf eine sinkende Exportmöglichkeit der wichtigsten Lieferländer Frankreich und Deutschland. Es werden zwar der Umstieg auf E-Mobilität und der Ausstieg aus fossilen Heizungen gefordert, doch niemand erklärt, wie der daraus resultierende deutlich erhöhte künftige Strombedarf gedeckt werden soll; da ist die FDP nicht allein.

Die FDP lässt auf Anfrage von FuW verlauten, sie sei sich bewusst, dass das Ganze Kostenfolgen hätte. Wer sie zu tragen hätte, wird zumindest implizit klar: der Konsument und Steuerzahler, letztlich also der Mittelstand. Ob die Bereitschaft dazu besteht, ist eine andere Frage.

Das Papier der FDP ist unausgegoren und oberflächlich. Es versucht, dem Mainstream folgend, die erwähnten Kernthemen mehr oder weniger elegant zu umschiffen. So lassen sich die Probleme der künftigen Energieversorgung und des Klimaschutzes jedoch nicht lösen.