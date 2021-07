Friedrich Dürrenmatts «F. C. Helvetia 1291»

Es ist vorbei, leider, das Fussball-Sommer-Märchen. Frankreich nach heroischem Kampf besiegt, Spanien beinahe bezwungen – das bietet Gesprächsstoff für die anbrechende Feriensaison und für finstere Winterabende; die Tage werden schliesslich schon wieder kürzer. Auch die Leistung des (Un-)Parteiischen aus dem perfiden Albion, woher sonst, kann in blosser Erinnerung Adrenalinschübe auslösen.

Das Turnier mit seinem Auf und danach Ab bietet ferner genau fristgerecht Gleichnisse für die eine oder andere Rede zum 1. August: Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern (und Schwestern, selbstredend), wie unser tapferes Team, unsere Rasen-Recken; was für eine Integrationsleistung uns doch gelingt, weit über das Zusammenführen von stierengrindigen Urnern, Schwyzern, Ob- und Nidwaldnern hinaus, was doch schon heikel genug war.

Aus Schillers Drama liesse sich zudem dezent die entscheidende Bedeutung der Treffsicherheit anmahnen – der üble Gessler selbst sah sich zum ahnungsschweren Eingeständnis genötigt: «Es war ein Meisterschuss, ich muss ihn loben.» Tell war zwar durchaus nervös, verfehlte dennoch den Apfel nicht. Dies einfach im Hinblick auf Katar, das nächste grosse Turnier.

Sei’s drum, Schiller war ja unschicklicherweise kein Schweizer. Friedrich Dürrenmatt, vor hundert Jahren geboren, vor gut dreissig Jahren verstorben, jedoch schon, wenngleich gewiss kein Hurra-Patriot. Primär eher – wenn denn heute partout stets von Identität die Rede sein soll – ein Berner, in freiwilliger Einsiedelei hoch über dem frankophonen Neuchâtel hausend.

In Dürrenmatts überaus lesenswerten «Stoffen», seiner Werkbiographie, findet sich eine boshafte Parabel, in der er die Eidgenossenschaft als «F. C. Helvetia 1291» beschreibt und die Klubgeschichte von über siebenhundert Jahren aufs Korn nimmt. Schon vor langer Zeit machte, so der Autor, dieser Verein in ganz Europa von sich reden, nämlich mit «Siegen über den F. C. Habsburg und den F. C. Burgund». Danach galt der «F. C. Helvetia 1291» eine Weile als Fussballgrossmacht – «bis die Niederlage der A-Mannschaft 1515 in Marignano andere Massstäbe setzte». Italien wäre denn auch an der aktuellen Europameisterschaft wohl nicht zu überwinden gewesen, wie sich in der Vorrunde bereits abgezeichnet hatte.

Marignano-Debakel hin oder her: «Die guten Fussballspieler verliessen den Club und wurden Fussballsöldner, sie spielten beim F. C. Frankreich, beim F. C. Spanien, beim F. C. Vatikan» (heute unbewaffnet beim F. C. Deutschland und F. C. England). Mit den Jahrhunderten jedoch schwand ihr Kampfesruhm allmählich, was sich «in der Niederlage des F. C. Helvetia 1291 gegen eine französische Profimannschaft 1798 bestätigte». Insofern wurde vergangene Woche in Bukarest späte Revanche genommen. Nach dem Schlusspfiff hätte freilich der Vorstand des «F. C. Helvetia 1291» endlich den von den napoleonischen Equipen seinerzeit geraubten bernischen Staatsschatz zurückfordern müssen, mit Zins und Zinseszinsen. Damit wäre die AHV saniert, mindestens.

Die auf den Triumph in extremis gegen die französische Edel-Elf folgende Niederlage gegen den F. C. Spanien war bitter, doch ehrenhaft. Dürrenmatt hätte sie vielleicht recht kernig so verarbeitet: «Nicht der Sieg ist wichtig, sondern der Wille zum Sieg.» So dürfen wir denn alle stolz sein auf unsere Truppe, weil: «Beim Fussball breitet sich der Ruhm nicht nur über die Fussballspieler der A-Mannschaft aus, die gespielt und gesiegt haben, sondern auch über sämtliche aktiven und passiven Vereinsmitglieder.» Die ganze, hier auszugsweise mit Bedacht zweckentfremdete Satire trägt den Titel «Das gemästete Kreuz» und sei zur Lektüre empfohlen.

Übrigens wusste F. D. sehr wohl, wovon er schrieb; als Bub im Emmentaler Dorf Konolfingen war er ein flinker und beidfüssig torgefährlicher Kicker, bis ihn dann Krankheiten zeitlebens an die Seitenlinie bugsierten. Von seinem Horst pflegte er nachts mit dem Teleskop den unendlichen Sternenhimmel zu studieren. Tagsüber aber, manchmal abends, richtete er das Gerät gelegentlich nach unten: auf das alte Maladière-Stadion. So sah er genau, was der F. C. Xamax daselbst bot, ja, Dürrenmatt hörte es sogar, wie er im Essay «Vallon de l’Ermitage» (seine kongeniale Wohnadresse) schrieb: «Mächtig dröhnt der Aufschrei der Zuschauer zu uns empor, fällt ein Tor, verliert der Verein, herrscht Totenstille.»