Frische Impulse fürs Working Capital Management

Wo stehen Schweizer Unternehmen im Working Capital Management, und welche Ansätze sind besonders erfolgversprechend? Am Swiss WCM Summit 2019 erhalten Finanzverantwortliche frische Impulse für ihr Working Capital Management. Anmeldungen sind bis 31. August 2019 möglich.

Working Capital Management (WCM) ist für CFOs das zentrale Instrument, um die Kapitalbindungskosten zu senken, die Innenfinanzierungskraft zu erhöhen und Liquidität freizusetzen – und damit finanzielle Freiräume zu schaffen. Nachweislich besonders erfolgreich sind Unternehmen, die dabei über ihre eigenen Grenzen hinausdenken und ihre Lieferanten und Kunden mit Supply Chain Finance (SCF) als alternativer Finanzierungsform in ihr WCM einbeziehen. Sie zeichnen sich langfristig durch eine überdurchschnittliche Profitabilität aus.

Es gibt neue Fakten, Zahlen und Trends

Willkommen am Swiss WCM Summit Am Swiss WCM Summit holen sich Finanzmanager wertvolles WCM-Know-how. Der Anlass findet auch 2019 wieder im Aura in Zürich statt.

Am Swiss WCM Summit 2019 haben Geschäftsführer, Finanzverantwortliche und Unternehmer die Gelegenheit, sich frische Impulse für ein modernes WCM zu holen, das SCF als innovativen Ansatz integriert. Spannende Zahlen, Fakten und Trends liefert zum Beispiel die WCM-Studie 2019, die am Summit von Prof. Dr. Erik Hofmann, Direktor des Instituts für Supply Chain Management an der Universität St. Gallen, erstmalig präsentiert wird. Sie verdeutlicht nicht nur, wo Schweizer Unternehmen beim WCM stehen, sondern zeigt auch auf, wie sich interne Stakeholder von SCF überzeugen lassen und welche SCF-Lösungen sich für welche WCM-Strategien eignen. Weiter erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die erfolgreiche WCM-Praxis von Emmi (EMMN 841 -0.47%) und erfahren die wichtigsten sieben WCM-Trends für Schweizer Unternehmen. Als besonderes Highlight wird Jean-Claude Trichet, ehemaliger EZB-Präsident, die wirtschaftlichen Entwicklungen im Euroraum einordnen.

Der Keynote Speaker am Swiss WCM Summit 2019 Jean-Claude Trichet, französischer Volkswirtschaftler und ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank.

Das erwartet die Teilnehmenden im Detail:

• Einblick in die Praxis: Fabian Egger, Leiter Finanzen von Emmi Schweiz, gibt Einblick in die erfolgreiche WCM-Praxis seines Unternehmens

• Trends und Fakten: Erik Herlyn, Senior Consultant WCM, PostFinance, zeigt die wichtigsten WCM-Trends für Schweizer Unternehmen auf, und Prof. Dr. Erik Hofmann von der Universität St. Gallen präsentiert die neusten Erkenntnisse der WCM-Studie 2019

• Keynote: Jean-Claude Trichet, ehemaliger EZB-Präsident, spricht zum Thema «The Euro area economic, fiscal and financial governance: success, present challenges, future steps»

• Award-Verleihung live: Präsentationen der Finalisten und Verleihung der Swiss WCM Awards

• Wertvoller Austausch: Sie netzwerken mit Experten aus Praxis und Wissenschaft sowie Berufskollegen beim Apéro riche.