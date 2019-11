Früherer britischer Parlamentschef reist nach Interlaken

(AWP) Der frühere britische Parlamentspräsident John Bercow tritt Mitte Januar 2020 am Alpensymposium in Interlaken BE auf. Der konservative Abgeordnete und «Speaker» des Unterhauses wurde mit seinen «Order!»-Rufen weltberühmt.

Bercow sei von Alpensymposium-Gründer Oliver Stoldt nach Interlaken eingeladen worden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Das zweitägige Alpensymposium, ein Unternehmer-Anlass für «Wissenstransfer und Networking» findet vom 14. bis 15. Januar 2020 statt.

Weitere prominente Rednerin ist die ehemalige Uno-Chefanklägerin Carla del Ponte. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Ayesha Khanna, Expertin Smart Cities & New Work, civicLab-Gründerin Anja Wyder Guelpa, Cirque-de-Soleil-Artist Christian Lindemann, die gelähmte deutsche Radsportlerin Kristina Vogel sowie die Juristin Kai Leonie Tschan, die Hüttenwartin wurde.