Führerausweis künftig überflüssig

Es ist die weltgrösste Bühne für Innovation. Praktisch alles, was im Technologiesektor Rang und Namen hat, trifft sich jeweils zu Jahresbeginn zur Consumer Electronics Show CES in Las Vegas. Von Internet-Riesen wie Google und Amazon über Kolosse aus dem Chip-Sektor wie Intel und Nvidia bis hin zu führenden Smartphone-Herstellern wie Samsung und LG präsentieren diese Woche annähernd 4000 Unternehmen ihre neusten Produkte rund um künstliche Intelligenz, Konnektivität, virtuelle Realität, Robotik und Gaming. Besonders prominent setzt sich dieses Mal jedoch eine Branche in Szene, die man nicht auf Anhieb an einer Messe für Unterhaltungselektronik erwarten würde: die globale Autoindustrie.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.