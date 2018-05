Fünf Dinge, die wir im Mai im Blick haben sollten

1. Eine höhere Marktsensibilität

Ich glaube, dass die Märkte zunehmend empfindlich auf jeglichen Hinweis reagieren werden, der dafür spricht, dass das globale Wachstum und/oder die Unternehmensgewinne ihren Höchststand überschritten haben könnten. Das gleiche gilt für Änderungen der 10-jährigen Treasury-Rendite. Daher sollten wir uns darauf einstellen, dass die Aktienmärkte mit unverhältnismässig starken Kursausschlägen auf Wirtschaftsdaten, Kommentare von Unternehmen und andere scheinbar unbedeutende Entwicklungen reagieren könnten.

2. Fed-Entscheidung

Kristina Hooper

Bei seiner Sitzung wird der Offenmarktausschuss der Fed vermutlich vor allem die Inflationsentwicklung diskutieren. Mehrere Indikatoren haben zuletzt auf eine anziehende Teuerung hingedeutet. Dazu gehört der von der Fed am meisten beachtete Inflationsindikator, die PCE-Kerninflation die für die persönlichen Konsumausgaben steht, die im März auf 1,9% angestiegen ist.1 Vor diesem Hintergrund rechne ich in diesem Jahr mit drei weiteren Zinserhöhungen der Fed. Der Offenmarktausschuss könnte diese Entwicklung sogar zum Anlass nehmen, die Bilanznormalisierung zu beschleunigen. Das hätte erheblich dramatischere Auswirkungen an den Märkten als eine zusätzliche Zinserhöhung. Wir werden bei den anstehenden Ankündigungen genau hinhören (die Fed wird vermutlich erwähnen, dass sich die Inflation ihrem Zielwert weiter genähert hat), sondern auch das Sitzungsprotokoll kritisch lesen, um ein besseres Bild der Stimmung im Offenmarktausschuss zu erhalten.

3. Entscheidungen über Schutzzölle

US-Präsident Donald Trump wird über die Anwendung 25-prozentiger Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union entscheiden, für die bislang eine vorübergehende Ausnahmeregelung gilt. Das ist eine Entscheidung von potenziell erheblicher Tragweite, da sie das Wirtschaftswachstum in der Eurozone bremsen könnte – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft ohnehin bereits an Fahrt verloren hat, wie die jüngste Verlangsamung des Wachstums der breiten Geldmenge M3 (M3 besteht aus M2 plus alle grösseren Guthaben über 100.000 US-Dollar u.a. die Eurodollar-Reserven, grössere übertragbare US-Dollar-Wertpapierbestände, und die US-Dollar-Devisenbestände der meisten nichteuropäischen Länder)erneut bestätigt hat. Ausserdem könnte eine Aufhebung der Ausnahmeregelung die weltweiten protektionistischen Tendenzen noch weiter anfachen. Wir werden die diesbezüglichen Entwicklungen genau beobachten, da die Märkte, zumindest in Europa, sehr negativ reagieren könnten.

4. Iran

In Kürze – voraussichtlich bis zum 12. Mai – wird der US-Präsident zudem über die Zukunft des Nuklearabkommens mit dem Iran entscheiden. Mit seinem Besuch in den USA hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht, den Deal zu retten, bevor er im Anschluss Bereitschaft signalisiert hat, mit dem Iran über ein neues Atomabkommen zu verhandeln. Macron selbst aber zweifelt daran, dass es ihm gelungen sein könnte, eine Aufkündigung des Atomdeals durch die USA zu verhindern. Das könnte zu noch mehr Verunsicherung führen und den Aufwärtsdruck auf den Ölpreis – sowie den Abwärtsdruck auf die Aktienkurse – erhöhen.

5. US-chinesische Handelsgespräche

Eine US-amerikanische Handelsdelegation wird sich im Mai mit chinesischen Regierungsvertretern in Beijing treffen. Im Moment spricht viel dafür, dass China bei diesen Verhandlungen eine harte Haltung einnehmen wird. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels hatte China die zwei drastischsten Forderungen der USA – eine verbindliche Rückführung des Handelsdefizits der USA mit China sowie eine Obergrenze für chinesische Investitionen in die amerikanische Technologieindustrie – vehement zurückgewiesen. Wir werden die diesbezügliche Entwicklung genau verfolgen, da die Wahrscheinlichkeit eines negativen Verhandlungsergebnisses – und damit einer protektionistischen Abwärtsspirale – zuzunehmen scheint.

1 Quelle: The US Department of Commerce’s Bureau of Economic Analysis.

