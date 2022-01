Fünf Gewinneraktien der Woche

3. UBS +8,3%

Diese Woche waren zinssensitive Titel gefragt. Den grössten Kursgewinn unter den Schweizer Finanztiteln verzeichneten UBS. Anleger sind zuversichtlich für die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr. Zudem gab es gleich mehrere positive Analystenstimmen zu den UBS-Valoren. Die Grossbank ändert zudem den Referenzsatz bei ihrer 2019 begebenen Tier1-Anleihe und bezieht sich neu auf den Saron (Swiss Average Rate Overnight). Die am 13. November 2019 ausgegebene UBS-Anleihe, die dem Eigenkapital zugerechnet wird, hat bis zum ersten Kündigungsdatum am 13. November 2025 einen festen jährlichen Zinssatz von 3%. Danach sollte der Zins indirekt vom Franken-Libor abhängen.

4. Wisekey +6,6%

Das Cybersecurity-Unternehmen will im eigenen Datacenter in Genf sowie in einem alten Militärbunker in den Alpen der Schweiz Bitcoin-Mining betreiben. Für dieses Vorhaben sollen über die kommenden zwei Jahre bis zu 10 Mio. $ investiert werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Auf diese Weise will Wisekey Technologien entwickeln, um ihren Kunden zu grösser Cybersicherheit zu verhelfen.

5. Santhera +6%

Das Biotech-Unternehmen hat mit dem chinesischen Unternehmen Sperogenix ein Lizenzabkommen für das Medikament Vamorolone im Grossraum China abgeschlossen. Das Abkommen im Gesamtwert von 124 Mio. sieht eine Barvorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe sowie an den US-Zulassungsantrag gebundene Meilensteine von 20 Mio. $ vor. Die Aktien reagierten am Dienstag somit mit einem Kursplus von 12% auf 1.46 Fr. Kurz nach Börseneröffnung waren die Papiere gar bis auf 1.54 Fr. angesprungen. Der Gesamtmarkt (SPI) gibt zeitgleich allerdings 0,1% nach.