Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Schweizer Börse beendet den Januar wohl so, wie er begonnen hat: mit negativen Vorzeichen. Am Freitagmittag notiert der SMI um 1,37% tiefer auf 12’010 Punkten. Damit steuert der Leitindex mit einem Minus von 2,8% auf den vierten Wochenverlust hintereinander zu. Seit Jahresanfang hat der SMI damit bereits gegen 7% eingebüsst. Die folgenden Werte aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 24., bis Freitag, 28. Januar:

1. Bank Linth +23,4% (Wochenperformance)

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will ihre 75%-Tochter Bank Linth LLB vollständig übernehmen. Sie lanciert dazu ein Kaufangebot und will die an der Schweizer SIX kotierten Aktien der Tochter von der Börse nehmen. Die LLB bietet den Aktionären der Bank Linth eine «attraktive Prämie und die freie Wahl zwischen einem Teil-Tauschangebot in LLB-Aktien mit einer Barkomponente und einer vollständigen Barabgeltung». Das Teil-Tauschangebot umfasst fünf LLB-Aktien sowie eine Barkomponente von 323 Fr., die Barabgeltung beträgt 600 Fr. pro Aktie.

2. Komax +7,7%

Die Komax-Gruppe ist 2021 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und lässt die Krise damit endgültig hinter sich. Seit letztem Frühling zog die Nachfrage aus der Automobilbranche, welche Komax hauptsächlich beliefert, stark an. Im Gesamtjahr 2021 stieg der Umsatz um 28% auf rund 420 Mio. Fr., wie der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen am Dienstag mitteilte. Damit liegt er auch über dem Vorkrisenniveau. 2019 belief er sich auf 417,8 Mio. Fr. Mit diesen Werten hat das Unternehmen die eigenen Erwartungen und diejenigen der Analysten knapp übertroffen.

3. Logitech +6,6%

Der Rekordlauf von Logitech ist vorerst gestoppt, doch das überrascht angesichts des starken Wachstums im vorherigen Weihnachtsquartal kaum. Damals fanden Mäuse, Tastaturen, Kameras etc. coronabedingt rund um den Globus reissenden Absatz. Die zahlreichen Logitech-Produkte erfreuen sich dennoch nach wie vor einer grossen Nachfrage. In den Monaten Oktober bis Dezember des Geschäftsjahres 2021/22 sank der Logitech-Umsatz nur um 2,0% auf 1,63 Mrd. $, wie der Computerzubehörhersteller am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Rückgang auf 1,43 Mrd. $ gerechnet, nachdem Logitech im Vorjahr um 85% gewachsen war.