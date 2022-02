Fünf Gewinneraktien der Woche

Nach einem schwachen Januar geht es an der Schweizer Börse in der ersten Februarwoche volatil weiter. Zu Wochenbeginn schwenkte der Leitindex SMI auf einen Erholungskurs ein, der ihn bis knapp über 12’400 hievte. Notenbankentscheide in Europa, Kurskapriolen von US-Technologieaktien und der jüngste US-Arbeitsmarktbericht sorgten in der zweiten Wochenhälfte jedoch für Nervosität. Auf Wochensicht resultierte im SMI ein Minus von rund 0,5%.

Die folgenden Werte aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. Februar:

1. Implenia +16,3% (Wochenperformance)

Mehrere Hochbauaufträge in Deutschland liessen den Kurs von Implenia diese Woche kräftig steigen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 227 Mio. Fr. Der grösste Schweizer Baukonzern will zwei Wohn- und Geschäftshäuser, ein Wohnhochhaus, den Neubau eines Reha-Zentrums, ein Wohnquartier und ein Schulzentrum in verschiedenen deutschen Städten errichten. Anleger zeigten sich angetan und quittierten den Auftrag mit Käufen.

2. UBS +10,4%

Eine regelrechte Kursexplosion haben UBS vollzogen. Am Dienstag schossen die Aktien der Grossbank in die Höhe, und an den Folgetagen setzten überwiegend Anschlusskäufe ein. Der Grund: Die grösste Schweizer Bank hatte operativ im vierten Quartal trotz einer zusätzlichen Rückstellung von 740 Mio. $ für den Steuerrechtsstreit in Frankreich über den Schätzungen von Analysten abgeschnitten. UBS ist optimistisch für die weitere Zukunft. Es war das sechste Quartal in Folge mit einem adjustierten Vorsteuergewinn von über 2 Mrd. $. Anleger reagierten euphorisch ob der starken Zahlen und der überarbeiteten Strategie.

3. Swissquote +9,5%

Swissquote legten klar zu. Konkrete Unternehmensnachrichten gab es zwar keine. Aber grundsätzlich profitiert die Onlinebank von volatilen Marktbedingungen, in denen Kunden viel handeln. Zudem hiess es im Handel, dass eine Erholung der Kryptowährung auch den Kurs von Swissquote beflügelt haben könnte. Das Finanzinstitut wird als Profiteur des Booms in Bitcoin und Co. gesehen.

4. Medacta +7,2%

Medacta gewannen diese Woche deutlich. Dabei gab es keine Nachrichten zum Orthopädieunternehmen. Am 20. Januar teilten die Tessiner mit, dass sie sich vom Umsatzrückgang in dem von Corona belasteten Vorjahr gut erholt hatten.