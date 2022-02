Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum zweiten Mal in Folge nachgegeben. Dank starker Nestlé-Aktien baute er jedoch im Tagesverlauf einen guten Teil der deutlicheren Verluste aus der Startphase wieder ab und schloss letztlich auch auf Wochensicht solide im Plus. Geholfen hat am Nachmittag vorerst auch die freundliche Eröffnung der US-Börsen. In der Folge bremste allerdings gegen Handelsschluss der schwach ausgefallene Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan sowohl an der Wall Street als auch hierzulande etwas.

Die folgenden Werte aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 7. Februar, bis Freitag, 11. Februar:

1. Calida +15% (Wochenperformance)

Die Wäscheherstellerin hat diese Woche von einer Hochstufung der ZKB profitiert. Die Bank erhöht das Rating von «Marktgewichten» auf «Übergewichten». Das Wäsche- und Lingerie-Unternehmen habe in letzten zwei Jahren von seinem starken Online- und Omni-Channel-Konzept profitiert, schreibt Analyst Gian Marco Werro. Er gehe davon aus, dass Calida dank dieser breiten Aufstellung bei den Verkaufskanälen weiter erfolgreich durch die Pandemie (und ihre Erholung) navigieren werde.

2. Von Roll +12,4%

Die Papiere des Industriespezialisten legen diese Woche dank einem Serienauftrag deutlich zu. Einer der weltweit grössten Batteriehersteller aus Südkorea habe erstmals das neue Vergussharz für die Massenproduktion von Lkw-Batterien qualifiziert, teilte Von Roll am Mittwoch mit. Mit dem Eintritt in diesen Markt wird sich für sie völlig neues Umsatzpotenzial im zweistelligen Millionenbereich eröffnen.

3. AMS Osram +12,4%

Der frisch fusionierte Konzern gehört diese Woche ganz klar zu den Gewinnern. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen eröffneten die Aktien des Sensorenherstellers am Dienstag etwas fester und haben die Kursgewinne in der Folge deutlich ausgebaut. Die Österreicher haben im Schlussquartal 2021 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und blicken mit Optimismus nach vorn. Langfristig orientierte Anleger setzen die Titel auf ihre Beobachtungsliste, rät FuW-Redaktor Thorsten Riedl.

4. LM Group +9,2%

Der Online-Reisevermittler spürt die anziehende Reisefreude nach der Pandemie. Davon profitieren auch seine Wertpapiere und legen nach Bekanntgabe der Jahreszahlen deutlich zu. Seit Anfang Jahr haben sie sich mehr als 15% verteuert. Sie nehmen Kurs auf die 48-Fr.-Marke, den Preis, zu dem sie vor acht Jahren an die Börse gekommen waren – und den Wert, den sie seither nur ein Mal wieder gesehen haben, im Februar 2020. Vor diesem Hintergrund scheinen die Papiere fair bewertet, sagt FuW-Redaktor Thorsten Riedl.