Fünf Gewinneraktien der Woche

Am Schweizer Aktienmarkt ist die Talfahrt diese Woche mit erhöhter Geschwindigkeit weitergegangen. Erneut sorgte der Krieg in der Ukraine für Angst – auch an den Finanzmärkten. Am Freitag stand unter anderem der Angriff russischer Truppen auf Europas grösstes Atomkraftwerk im Fokus. Dies zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen, und was in so einem Krieg alles passieren könne, hiess es am Markt. Der Leitindex SMI büsste auf Wochensicht rund 5% ein.

Einige Werte stemmten sich gegen den Abwärtstrend und legten zu. Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März:

1. Meier Tobler 20,1% (Wochenperformance)

Der Bauzulieferer hat am Donnerstag sein Jahresergebnis präsentiert und glänzt mit einem deutlichen Gewinnsprung. Das Ergebnis und die Aussichten haben dem Markt gefallen. Die Valoren waren gefragt und avancierten klar. FuW erhöht die Gewinnprognose angesichts des sehr guten Geschäftsverlaufs für 2022 deutlich, von 0.48 auf 1.40 Fr. je Aktie, was ein sehr moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 zur Folge hat und die Titel attraktiv macht, schreibt FuW-Redaktor Rainer Weihofen in seiner Analyse.

2. Meyer Burger 13,3%

Der Ukrainekrieg wirbelt die Energiepolitik des Westens durcheinander. Der Anspruch, sich aus der Abhängigkeit von russischen Öl-, Gas- und Kohlelieferungen zu lösen, verschafft dem Thema Versorgungssicherheit noch mehr Dringlichkeit. Dies spüren auch die Papiere des Solartechnikkonzerns Meyer Burger, sie sind vergangene Woche massiv avanciert.

3. Kühne + Nagel 7,6%

Nach einem sehr guten Ergebnis im vergangen Jahr befindet sich der Logistikkonzern diese Woche unter den fünf Gewinneraktien. Wie es weitergeht, nachdem er alle seine Aktivitäten in der Ukraine einstellen musste, ist kaum vorhersehbar. Mit einer Minderung der Schwierigkeiten ist angesichts der weltpolitischen Lage eher nicht zu rechnen. Trotzdem erhöht FuW ihre Gewinnschätzung für 2022 angesichts der Geschäftsdynamik von 13 auf 19 Fr. pro Aktie. Die hohe Dividendenrendite und das aktuell niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 sind Kaufargumente, schreibt FuW-Redaktor Rainer Weihofen in seiner Analyse.