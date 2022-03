Der Schweizer Aktienmarkt hat sich weiter volatil präsentiert. Vor allem dank deutlicher Gewinne am Mittwoch und am Freitag fuhr der Leitindex SMI auf Wochensicht ein solides Plus ein. Dieses relativiert sich indes im Vergleich zu den beinahe 6%, die er in der letzten Woche bzw. der ersten vollen Kriegswoche eingebrochen war. Der Krieg in der Ukraine überlagert die Fundamentaldaten weiterhin und nährt die Sorgen vor allem hinsichtlich der Teuerung.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März:

1. Meyer Burger 36,8% (Wochenperformance)

Als ein Vertreter der alternativen Energien befindet sich der Solartechniker wie auch schon letzte Woche unter den fünf Gewinneraktien der Woche. Er profitiert weiter von den starken Avancen an den Rohstoffmärkten. Steigende Öl- und Gaspreise dürften dem Alternativ-Energieproduzenten zu einem prosperierenden Geschäft verhelfen.

2. U-Blox 28%

Der Chipdesigner hat am Freitag die Zahlen präsentiert und glänzt mit einem Rekordjahr. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Valoren stiegen über 20%. Nach zuletzt mehreren Enttäuschungen wurde es höchste Zeit für eine positive Überraschung. Die ist dem U-Blox-Management gelungen. Dadurch werden die Titel wieder interessanter, schreibt FuW-Redaktor Thorsten Riedl in seiner Analyse.

3. Mobilezone 17,8%

Auch die Telecomexpertin hat am Freitag Zahlen vorgelegt. Sie konnten sich sehen lassen. Am Berichtstag schossen die Aktien nach der Publikation um mehr als 14% nach oben. Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik ist ebenfalls ein Grund, warum Mobilezone von Anlegern gesucht sind. Infolge des gestiegenen Gewinns wurde die Dividende von 56 auf 84 Rappen je Titel erhöht. FuW-Redaktor Siegmund Skalar bezeichnet die Aktien als gute Wahl für die Beimischung eines defensiven Werts im Portfolio.