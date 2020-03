Zwei (nicht fünf) Gewinneraktien der Woche

Der Bär hat sie (fast) alle erwischt: Es war eine schwarze Woche an der Börse. Nach einem Kurssturz von 10% fiel der Leitindex des Schweizer Aktienmarktes am Donnerstag in bärisches Terrain. Der SMI befindet sich im Bärenmarkt, weil er von seinem Höchst bei 11’270 vor gerade einmal drei Wochen mehr als 20% verloren hat. Ein zunächst kräftiger Erholungsversuch (zeitweise über 9000 oder ein Plus von 10%) am Freitag verpuffte fast komplett.

In einem Markt, der von panischen Verkäufen dominiert wurde, blieb kaum ein Wert verschont. FuW präsentiert – aus Mangel an Alternativen – lediglich zwei Werte aus dem SPI, die in der Woche von Montag, 9., bis Freitag, 13. März, zumindest ein kleines Plus erzielen konnten.