Fünf Gewinneraktien der Woche

Auch diese Woche war der Krieg in der Ukraine das marktbeherrschende Thema. Mitte der Woche richteten die Anleger ihren Fokus jedoch auf die Schweizerische Nationalbank, sie hält – für Ökonomen wenig überraschend – an ihrem expansiven geldpolitischen Kurs fest. Nach unzähligen Unternehmensergebnissen und den Notenbanktreffen der vergangenen Wochen fehlten der Börse neue Impulse. Auf Wochensicht tendierte der Schweizer Leitindex SMI mehr oder minder seitwärts und schloss am Freitag bei 12’121,67 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 21., bis Freitag, 25. März:

1. ObsEva 9,6% (Wochenperformance)

Die Aktien des Biotech-Unternehmens sind die grössten Gewinner der Woche. Das Endometriose-Mittel Linzagolix ObsEva erweist sich als wirksam in der Schmerzbekämpfung. In der Phase-III-Studie Edelweiss 3 wurden Frauen mit dem Präparat behandelt, die wegen ihrer Endometriose mittlere bis schwere Schmerzen hatten, wie Obseva am Dienstag mitteilte. Anleger zeigten sich überzeugt von den Studiendaten.

2. Burkhardt Compression 8,9%

Der Hersteller von Kolbenkompressoren profitiert stark vom Anstieg des Ölpreises. Auch diese Woche gingen die starken Schwankungen auf hohem Preisniveau weiter. Auslöser des jüngsten Preisschubs am Erdölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die sich schlechten Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Während viele Aktien unter dem Krieg und/oder der steigenden Inflation leiden, markierten die Titel der Winterthurer diese Woche ein Allzeithoch. 3. Poenina 6,6% Womöglich herrscht bei den Anlegern eine gewisse Vorfreude, denn konkrete Nachrichten zum Gebäudetechniker gab es diese Woche keine. Das Unternehmen präsentiert als eines der letzten an der SIX seine Geschäftszahlen für 2021.

4. LM Group 6,3%

Das Online-Reiseanbieter LM Group sieht sich auf gutem Weg. In der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres hat das Unternehmen, das stark unter der Pandemie gelitten hat, bereits einen Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz im Online-Reisegeschäft erreichte bereits wieder das Niveau von vor der Krise. Einen konkreten Ausblick auf 2022 blieb das LM-Management schuldig. Im laufenden Jahr sollte das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Alles andere wäre laut FuW-Redaktor Ivo Ruch eine Enttäuschung.

5. Cosmo 4,5%

Cosmo hat diese Woche ein Jahresergebnis präsentiert, das im Rahmen der Mitte Februar angekündigten Eckwerte lag. Bei den älteren Produkten hat sich Lialda gegen chronische Entzündungskrankheiten des Darms angesichts von Nachahmerprodukten gut gehalten. Im Zentrum des Interesses stehen aber die neuen Produkte, das Darmuntersuchungsgerät GI Genius und die Aknecrème Winlevi. Erstmals hat Cosmo mit GI Genius einen nennenswerten Umsatz generiert: 7,1 Mio. €.