Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat in der zweiten Wochenhälfte weiter an Terrain gewonnen. Damit tendierte der Swiss Market Index SMI im Wochenvergleich 1,7% fester. Die Marke von 9500 Punkten kam am Freitag wieder näher.

Auch der Swiss Performance Index SPI avancierte auf Wochensicht deutlich. Unter den Gewinnern im SPI zwischen Montag, 25. März, und Freitag, 29. März, befinden sich diese fünf Valoren:

1. Investis +7,4% (Wochenperformance)

Investis ist diese Woche die Gewinneraktie. Die Westschweizer Immobiliengesellschaft wuchs vergangenes Jahr im Vermietungsgeschäft, stagnierte jedoch im Bereich Dienstleistungen. Auch wenn die Dividende unverändert bleibt, standen die Titel der auf Wohnimmobilien in der Genferseeregion spezialisierten Gesellschaft in der Gunst der Anleger.

2. Lonza +7,0%

Mit Lonza schaffte es wieder mal eine Aktie aus dem SMI auf die Gewinnerliste. Bedeutende Nachrichten zum Life-Science-Konzern gab es dagegen nicht. Am Donnerstag wurde lediglich bekannt, dass Lonza im Basler Stücki-Park weitere Flächen mietet und 2020 vier Neubauten beziehen wird.

3. Logitech +5,2%

Logitech legten zu. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für die Titel des Herstellers von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik von 44 auf 46 Fr. Logitech vermeldete einen Abgang im Top-Management: Marcel Stolk, Leiter der Marktregion Europa, Nahost und Afrika, verlässt das Unternehmen.

4. Implenia +5,0%

In der Woche der Generalversammlung gab es für Implenia für einmal positive Nachrichten von Analystenseite. Vontobel erhöhte das Rating für den Baukonzern von «Reduce» auf «Hold». Das Kursziel lautet aber unverändert 32 Fr.

5. Cassiopea +4,7%

Cassiopea avancierten dank positiven Studiendaten markant. Konkret hat das auf Dermatologieprodukte spezialisierte Unternehmen in einer Phase-III-Studie zu seinem Aknemittel Winlevi (Clascoterone) die Wirksamkeit und die Sicherheit dieser topischen Creme belegen können. Das kam an der Börse gut an.