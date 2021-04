Fünf Gewinneraktien der Woche

Diese Woche hat die Schweizer Börse Geschichte geschrieben. Der Leitindex Swiss Market Index stieg am Freitag auf ein neues Allzeithoch von 11’263. Auf Wochensicht verteuerte sich der SMI leicht um 0,2%.

Der breit gefasste SPI schlug sich etwas besser und legte auf Wochensicht 0,5% zu. Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 12., bis Freitag, 16. April:

1. Banque Profil de Gestion +36,1% (Wochenperformance)



Einen Kurssprung haben BPDG diese Woche hingelegt und damit alle anderen SPI-Werte deutlich hinter sich gelassen. Die Gründe für die Avancen waren aber unklar. Es gab weder Nachrichten noch Spekulationen zur Genfer Finanzboutique Banque Profil de Gestion.

Infobox öffnen

2. Tornos +14,8%

Zuversicht trieb am Dienstag Tornos an. Der Werkzeugmaschinenhersteller erwartet im Geschäftsjahr 2021 ein «deutlich besseres» Halbjahresergebnis als im Vorjahr sowie eine klare Umsatzsteigerung. In den ersten Monaten des laufenden Jahres hatte sich die Auftragslage der Gruppe laut eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert. Ausserdem stimmten die Aktionäre an der Generalversammlung vom Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

Infobox öffnen

3. V-Zug +14,3%



V-Zug sind derzeit nicht zu bremsen. Die Aktien des Haushaltgeräteherstellers kennen seit der Publikation der starken Geschäftszahlen für 2020 und des optimistischen Ausblicks nur eine Richtung: nach oben. Seit Mitte März beflügelt eine kontinuierliche Nachfrage die Aktien der Zuger, ohne dass es in der Zwischenzeit substanzielle Unternehmensnachrichten gegeben hat.

Infobox öffnen

4. Gavazzi +12,7%



Die Carlo-Gavazzi-Aktien machten am Dienstag mit starken Avancen auf sich aufmerksam. Die Elektrotechnikgruppe hatte in einer Vorabmeldung für das Geschäftsjahr 2020/21 einen Gewinnsprung in Aussicht gestellt. Die wenig liquiden Valoren erreichten damit den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Coronapandemie.

Infobox öffnen

5. Zur Rose +9,4%



Anleger in Zur Rose warten gespannt auf die kommende Woche. Dann wird die Versandapotheke die Umsatzentwicklung für das erste Quartal veröffentlichen. Von AWP befragte Analysten erwarten einen Wert von 502 Mio. Fr. (Konsens). Gewinnzahlen veröffentlichen die Frauenfelder am Dienstag jedoch nicht. In der Vorwoche sorgte ein Mitbewerber noch für gute Stimmung. So hatte Shop Apotheke den Erlös stärker gesteigert als erwartet.