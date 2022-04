Fünf Gewinneraktien der Woche

Mit dem Osterwochenende stehen den Finanzmärkten zwei verkürzte Handelswochen bevor. Zwar dürfte dies für eine leichte Entschleunigung sorgen, an den Belastungsfaktoren grundsätzlich kann aber auch der erzwungene Handelsstopp nichts ändern. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und Deutschland in dieser Woche haben das nochmals vor Augen geführt. In den USA hat die Inflationsrate im März mit mehr als 8% den höchsten Stand seit Ende 1981 erreicht.

Trotz der aktuellen Zinsentscheidung der EZB verbucht der Schweizer Leitindex SMI in der zu Ende gehenden Woche ein Plus von +0,78% und schloss am Freitag bei 12’475,08 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 11., bis Donnerstag, 14. April:

1. Implenia 8,9% (Wochenperformance)