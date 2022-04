Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat die auslaufende Woche mit einem Plus von 0,50% und 12’128,76 Punkten beendet. Der SMI hat dank einer Aufholbewegung in der zweiten Wochenhälfte die Marke von 12’000 Punkten, unter die er am Dienstag zum ersten Mal seit Mitte März gefallen war, wieder klar überschritten. Diese Woche im Fokus waren die Unternehmensergebnisse, die geopolitischen Entwicklungen und die Auswirkungen der Covid-Massnahmen in China. Der wichtigste Faktor war jedoch wieder das Thema Inflation und Zinsen. Entsprechend hat auch die Volatilität kaum nachgelassen.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 25., bis Freitag, 29. April:

1. Zur Rose 18,2% (Wochenperformance)

Es genügt, dass der SPD-Gesundheitsminister am Rande einer Fachtagung seinem (verständlichen) Wunsch Ausdruck verleiht, das elektronische Rezept solle in Deutschland im Sommer eingeführt werden — und schon springen die Zur-Rose-Aktien in die Höhe. Die Einführung des digitalen Rezepts in Deutschland gilt als Schlüsselfaktor für die weitere Entwicklung von Zur Rose im wichtigen deutschen Markt.

2. Temenos 10,8%

Temenos kämpft seit 2019 mit rückläufigem Umsatz und Ergebnissen, die ihrer Wachstumsstory widersprechen. Die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen bringen eine positive Überraschung. Umsatz und Ebit lagen leicht über den Erwartungen, gestützt auf 25% Wachstum beim Softwareverkauf in Europa. Temenos wird in den kommenden drei Quartalen mehr zeigen müssen. Bis dahin sollten Anleger abwarten, sagt FuW-Redaktor Siegmund Skalar. Den Kurssprung dieser Woche verdanken die Titel vor allem Spekulationen, die Private-Equity-Firma Thoma Bravo habe Interesse an einer Übernahme von Temenos.