Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat eine weitere eher schwache Woche hinter sich. Und dass die Lage an den Aktienmärkten nächste Woche fundamental anders sein wird, ist laut Experten eher nicht zu erwarten. Nachdem die Quartalsberichterstattung bei den Grossunternehmen weit fortgeschritten ist und die US-Notenbank ihre Leitzinsen erhöht hat, mangelt es derzeit an möglichen positiven Impulsen. Der April geht zumindest an der New Yorker Börse als schwächster Monat seit Oktober 2008 in die Geschichte ein. Der Schweizer Aktienmarkt hat die auslaufende Woche mit einem Minus von 1,24% und 11’730,42 Punkten beendet.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 2., bis Freitag, 6. Mai:

1. ObsEva 11,7% (Wochenperformance)