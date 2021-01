Fünf Gewinneraktien der Woche

Nach einem gelungenen Jahresstart ist die Schweizer Börse auf einen Konsolidierungskurs eingeschwenkt. Auf Wochensicht pendelte der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'877.06 +0.24%)) zwischen den Marken 10’800 und 10’900. Am Freitag schloss der Leitindex bei 10’877. Auch der breit gefasste SPI (SXGE 13'489.01 +0.02%) tendierte seitwärts.

Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 11., bis Freitag, 15. Januar:

1. ObsEva (OBSV 3.50 +81.82%) 87,2% (Wochenperformance)



Ein Kurssprung am Freitag hat gereicht, um ObsEva an die SPI-Spitze der abgelaufenen Handelswoche zu katapultieren. Das Biotechunternehmen hat sich an der JPMorgan-Healthcare-Konferenz vorgestellt und dort offenbar einen positiven Eindruck hinterlassen. Zudem gibt es laut Händlern derzeit Experten, die dem Unternehmen deutliches Aufholpotenzial zusprechen. Die Aktie sprang an.

2. Blackstone Resources +37,4%

Wieder Blackstone Resources (BLS 3.60 -9.55%): Die Aktien des im Bereich Batterietechnologie tätigen Unternehmens rangierten in der Vorwoche bereits unter den grössten Gewinnern im Schweizer Markt. Eine Reihe von Nachrichten liess die Anleger zu den Papieren der Zuger greifen. Nach den steilen Avancen setzt sich die Aufwärtsbewegung – getrieben durch Anschlusskäufe – fort.

3. Zur Rose +23,8%

Die Krisengewinnerin ist zurück: Nachdem die Aktien der Versandapotheke eine längere Korrekturphase durchlaufen haben, markierten sie nun neue Rekordkurse. Es gab mehrere Treiber. Die Bank of America (BAC 33.09 -2.66%) hatte die Abdeckung der Titel mit einem Kursziel und dem Rating «Buy» gestartet und setzte das Kursziel auf 500 Fr. fest. Am Montag sorgten gute Zahlen des Konkurrenten Shop Apotheke (SAE 154.60 -2.52%) für Aufwind. Dass CEO Walter Oberhänsli vom Bezirksgericht Frauenfeld freigesprochen worden war, nahm den Anlegern einen Unsicherheitsfaktor. Die umstrittenen Geschäftspraktiken in den Jahren 2010 bis 2015 werden nicht rückwirkend strafrechtlich geahndet.

4. U-Blox (UBXN 76.45 -2.18%) +12,4 %



Auch U-Blox konnten sich in der Gewinner-Rangliste halten. Damit setzten die Titel des Thalwiler Sensorherstellers ihren Aufwärtstrend fort. Es könnte aufgrund von Anschlusskäufen zu den Kursanstiegen gekommen sein, weil es diese Woche keine unternehmensspezifischen Nachrichten gab.

5. Inficon +9,0%

Die Aktien von Inficon (IFCN 956.00 +3.02%) profitierten am Freitag von überraschend vorgelegten Eckdaten zum vierten Quartal. Das Messtechnikunternehmen hat trotz der Coronakrise einen höheren Umsatz als im Vorjahr erzielt, der Betriebsgewinn lag nur leicht unter dem Vorjahreswert.